30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
SCF680/17
Nutraukta gamyba
Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?
Ar mano „Philips Avent“ maitinimo buteliukų gaminiai yra tarpusavyje suderinami?
Iš ko pagaminti „Philips Avent“ buteliukai ir jų dalys?
Ar „Philips Avent“ buteliukus galima laikyti šaldiklyje?
Ar mano „Philips Avent“ gaminyje nėra BPA ir BPS?
Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą