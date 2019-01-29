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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
1 buteliukas
4 oz / 125 ml
Naujagimiams skirtas čiulptukas
0 mėn. ir daugiau
Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.
Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.
4.9
iš 5
162
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Sauleszaķis
29/01/2019
Latvija
Kārtējais Phillips Avent produkts, kas nepieviļ
Esmu jau pazīstama ar citiem Philips Avent produktiem - knupīšiem, krūšturu ieliktņiem un rokas pumpi un varu teikt tikai to labāko. Izmēģināju šo pudelīti un arī paliksim pie Natural līnijas. Bērnu baroju ar krūti, bet ir reizes, kad jāatstāj ar tēti vai vecvecākiem un tad tiek barota ar pudelīti. Parasti ar krūtsbarotiem bērniem jāuztraucas - vai nu neņems pudelīti vispār vai arī atteiksies no krūts, jo no pudeles nāk vieglāk. Ar Natural pudelīti nav problēmu, pudeles knupis ir maksimāli pietuvināts krūts formai, cik nu mākslīgi tas ir iespējams un bērns ēdot arī sarijas mazāk gaisa, ko palīdz īpašā pretkoliku sistēma. Pudelīte ir parocīga līdzņemšanai, ērti turēt rokā, viegli kopt un salikt (tas vispār raksturīgs visiem Avent produktiem). Knupis nelaiž garām šķidrumu un patīk, ka ir ērti lietojams kopā ar Avent piena pumpi - var atslaukt pa tiešo pudelītē. Arī izmērs ir tieši tāds, kādu patlaban lietojam pusotru mēnesi vecam bērnam. Turpināšu lietot pati arī vēlāk, kad vajadzēs lielāku tilpumu un iesaku citiem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF690/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF690/17 Natural zīdaiņu pudelīte
čabule
13/10/2015
Latvija
Šī pudelīte ir radīta bērniem!
Pozitīvais pārsteigums- Natural pudelīte sader ar manu Philips AVENT manuālo piena pumpīti- forši, nolēmu lieki nesmērēt traukus, savienoju pumpīti ar pudelīti un ķēros pie darba. Uzslavēšu- pumpītis savu darbu dara labi, 10 minūtes un pudelīte jau pilna. Tad nu ar nelielu uztraukumu, pirmo reizi piedāvāju dēlēnam pudelīti. Viņš sākumā uz mani paskatijās ar savām skaistajām zilajām actiņām un tad paņēma pudeli un izēda kā īsts profesionālis. Natural pudelītes uzgalis ir tiešām ērts, atgādina krūtsgalu. Ļoti baidijos, ka mazais atteiksies no krūts, jo no pudeles ēst vieglāk, bet tā nenotika arī pēc 2. izmēģinājuma reizes. Pozitīvais pudelītē: 1. Krūtsgalam līdzīgais pudelītes uzgalis. 2. Sader ar pumpīti 3. Nav problēmu ar gaisa sarīšanos, jo ir speciāla sistēma, lai gaiss nonāk pudelē (tur neveidojas vakuums, tātad bērns nesavelk iekšā sev gaisu- ja pareizi saprotu to, kapēc parasti bērni gaisu saēdas..) 4. OZ un ML uz pudelītes ir norādīti katrs savā pusē- nekas nevar sajukt ar tām svītriņām- to es pudelītē pamanu pirmo reizi. Salīdzinājumā ar citām pudelītēm (ko lietoju barojot vecāko meitu): Bieži pudelītēm piens tek ārā barojot (tā man gadijās ar vairāku firmu pudelēm), bet tieši šī pudelīte mani pārsteidza- viss lieliski noslēdzas, nav vajadzīgi papildrīki, lai piens ārā netecētu. Natural pudelītei ir patīkams dizains, nav parastas formas pudele- ir viegli paņemama rokās, ērti turēt, jo ir iedobumi pirkstiem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF690/17 Natural zīdaiņu pudelīte
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF690/17 Natural zīdaiņu pudelīte
TYTYTY
21/04/2020
Polska
SMOCZEK IDEALNY DLA DZIECKA
PRODUKT JEST GODNY POLECENIA. NATURALNY SMOCZEK DZIĘKI NIEMU DZIECKO NIE ŁYKA POWIETRZA
Argumentai už
NATURALNY SMOCZEK
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF690/17 Butelka dla niemowląt Natural
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011