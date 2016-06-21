GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi
  • Lengva derinti maitinant krūtimi

Nutraukta gamyba

„Philips“ Avent„Natural“ kūdikių buteliukas

SCF696/17

5
| (133) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Lengva derinti maitinant krūtimi
Su mūsų naujuoju buteliuku maitinimas iš buteliuko bus natūralesnis tiek jūsų vaikui, tiek jums. Čiulptukas yra naujoviško žiedlapio formos dizaino, užtikrinančio natūralų, panašų į krūtimi žindymą, todėl kūdikiui lengviau pakaitomis maitintis iš krūties ir buteliuko.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Natūralus žindimas

Lengva derinti maitinant krūtimi

  • 1 buteliukas

  • 11 oz / 330 ml

  • Vidutinės tėkmės čiulptukas

  • 3 mėn. ir daugiau

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos čiulptukas užtikrina natūralų žindymą

Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Unikalūs žiedlapiai, kad čiulptukas būtų minkštas, lankstus ir nesubliūkštų

Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Moderni dieglius mažinanti sistema su naujovišku dvigubu vožtuvu

Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

133

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

21/06/2016

Lietuva

Lietuva

Pats Natūraliausias buteliukas

Neįmanoma įsivaizduoti, kad toks paprastas daiktas, kaip buteliukas, gali būti toks patogus. Kol neišbadžiau šios serijos buteliukus, nesuprasdavau skirtumų tarp jų, nors jų tikrai yra daug. Puikus dizainas, ergonomiškas, labai paprasta naudoti, plauti, prižiūrėti, dera su Philips Avent pientraukiais! Mažylei labai patinka, iki šiol naudojam atsigerti pienuko prieš saldų miegą. Rekomenduoju

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Labai patogus buteliukas

Labai patogus buteliukas, turių šių buteliukų skirtingų tūrių net šešis, pavyksta suderinti natūralų maitinimą ir maitinimą mišinuku, patogu plauti, išardyti. Vaikas gerdamas neprisiryja oro, nežagsi, skirtingai nuo kitų bandytų buteliukų

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

16/06/2016

Lietuva

Lietuva

Puikus buteliukas

Labai patenkinta šiuo buteliuku :) jis patogus, gražaus dizaino o svarbiausia labai patinka mergytei :) rekomeduoju!!!

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. 0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011