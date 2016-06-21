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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
11 oz / 330 ml
Vidutinės tėkmės čiulptukas
3 mėn. ir daugiau
Platus krūties formos čiulptukas skatina natūralų žindymą, primenantį žindymą krūtimi, ir suteikia galimybę derinti maitinimą krūtimi ir buteliuku.
Žiedlapiai čiulptuko viduje padidina minkštumą ir lankstumą, neleidžia čiulptukui subliūkšti. Jūsų kūdikis mėgausis patogesniu ir malonesniu maitinimu.
Naujoviška dvigubo vožtuvo konstrukcija sumažina dieglius ir nemalonius pojūčius įleisdama orą į buteliuką, o ne į kūdikio pilvuką.
5.0
iš 5
133
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Natali
21/06/2016
Lietuva
Pats Natūraliausias buteliukas
Neįmanoma įsivaizduoti, kad toks paprastas daiktas, kaip buteliukas, gali būti toks patogus. Kol neišbadžiau šios serijos buteliukus, nesuprasdavau skirtumų tarp jų, nors jų tikrai yra daug. Puikus dizainas, ergonomiškas, labai paprasta naudoti, plauti, prižiūrėti, dera su Philips Avent pientraukiais! Mažylei labai patinka, iki šiol naudojam atsigerti pienuko prieš saldų miegą. Rekomenduoju
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Karolina9
17/06/2016
Lietuva
Labai patogus buteliukas
Labai patogus buteliukas, turių šių buteliukų skirtingų tūrių net šešis, pavyksta suderinti natūralų maitinimą ir maitinimą mišinuku, patogu plauti, išardyti. Vaikas gerdamas neprisiryja oro, nežagsi, skirtingai nuo kitų bandytų buteliukų
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Karabane
16/06/2016
Lietuva
Puikus buteliukas
Labai patenkinta šiuo buteliuku :) jis patogus, gražaus dizaino o svarbiausia labai patinka mergytei :) rekomeduoju!!!
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF696/17 „Natural“ kūdikių buteliukas
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011