30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
1 „Natural“ buteliukas
2 oz / 60 ml
„First Flow“ čiulptukas
Natūrali čiulptuko forma
Dėl mažesnės angos labiau kontroliuojama tėkmė lėčiau geriantiems kūdikiams. „Natural First“ čiulptukas idealiai tinka pradedant maitinti kūdikį iš buteliuko.
Mažesnis buteliukas padeda užtikrinti tinkamą kiekį mažam kūdikio pilvukui.
Minkštesnis tekstūrinis čiulptukas labai panašus į mamos krūtį.
5.0
iš 5
23
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Paulina27
09/04/2018
Polska
Mała, wielka butelka!
Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Agata23
03/07/2017
Polska
W 100% spełnia wymagania najmłodszych.
Mój synek od początku był karmiony tą butelką, nie ma zadnych dolegliwości a posiłki to sama radość dla niego i dla mnie. Polecamy !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF699/17 Butelka dla niemowląt
LukaszLukasz
14/10/2016
Polska
Super
Ta butelka zakonczyla nasz problem krztuszenia sie pokarmem. Ma maciupenka dziurke dzieki czemu moje dziecko przestalo sie krztusic.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF699/17 Butelka dla niemowląt
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.