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  • Puikiai tinka naujagimiams
  • Puikiai tinka naujagimiams
  • Puikiai tinka naujagimiams
  • Puikiai tinka naujagimiams
  • Puikiai tinka naujagimiams
  • Puikiai tinka naujagimiams

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventKūdikių buteliukas

SCF699/17

5
| (23) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Puikiai tinka naujagimiams
Mūsų „Natural“ 2 unc. buteliukuose telpa naujagimiams reikiamas maisto kiekis. Uždėjus „First Flow“ čiulptuką, srautą lengviau kontroliuoti ir jis yra lėtesnis. Minkštas, tekstūrinis ir platus čiulptukas primena krūtį.
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Lengva derinti maitinant krūtimi

Puikiai tinka naujagimiams

  • 1 „Natural“ buteliukas

  • 2 oz / 60 ml

  • „First Flow“ čiulptukas

  • Natūrali čiulptuko forma

Lėtesnės tėkmės čiulptukas

Lėtesnės tėkmės čiulptukas

Dėl mažesnės angos labiau kontroliuojama tėkmė lėčiau geriantiems kūdikiams. „Natural First“ čiulptukas idealiai tinka pradedant maitinti kūdikį iš buteliuko.

mažesnis 2 oz / 60 ml buteliukas naujagimių maitinimui

mažesnis 2 oz / 60 ml buteliukas naujagimių maitinimui

Mažesnis buteliukas padeda užtikrinti tinkamą kiekį mažam kūdikio pilvukui.

Minkštas, tekstūrinis čiulptukas

Minkštas, tekstūrinis čiulptukas

Minkštesnis tekstūrinis čiulptukas labai panašus į mamos krūtį.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

23

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/04/2018

Polska

Polska

Mała, wielka butelka!

Butelki Avent Natural towarzyszą nam przewlekle prawie od samego początku - najpierw jako wspomaganie przy karmieniu piersią, potem (gdy okazało się, że synek ma alergię pokarmową i musi pić mleko modyfikowane) jako główny sposób podawania posiłku. Synek od razu przekonał się do kształtu smoczków (mają przypominać kształtem piersi i coś w tym jest) i nie miał żadnych problemów ze ssaniem, a my - dzięki funkcji antykolkowej - z bólami brzuszka, powodowanymi zasysaniem powietrza. Smoczki Avent Natural mają spory wybór rodzajów wypływu (za równo ze względu na ilość dziurek, jak i ich wielkość), dzięki czemu na każdym etapie historii z butelką, mogliśmy je dostosować do potrzeb i możliwości synka. Nie do końca wprawdzie przekonuje nas smoczek z regulowanym wpływem, ale reszta jest świetna.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF699/17 Butelka dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF699/17 Butelka dla niemowląt

03/07/2017

Polska

Polska

W 100% spełnia wymagania najmłodszych.

Mój synek od początku był karmiony tą butelką, nie ma zadnych dolegliwości a posiłki to sama radość dla niego i dla mnie. Polecamy !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF699/17 Butelka dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF699/17 Butelka dla niemowląt

14/10/2016

Polska

Polska

Super

Ta butelka zakonczyla nasz problem krztuszenia sie pokarmem. Ma maciupenka dziurke dzieki czemu moje dziecko przestalo sie krztusic.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF699/17 Butelka dla niemowląt

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF699/17 Butelka dla niemowląt

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 