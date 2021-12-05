GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
  • Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventDieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu

SCF810/14

4.8
| (241) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*
„AirFree™“ vožtuvas sukonstruotas taip, kad kūdikis nurytų mažiau oro. Čiulptukas išlieka pilnas pieno net horizontalioje padėtyje maitinant vaiką stačią. Kūdikiui nuryjant mažiau oro palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Sulaiko pieną viduje, o orą lauke

Sumažina dieglius, dujų kaupimąsi ir refliuksą*

  • 1 buteliukas

  • 4 oz / 125 ml

  • Naujagimiams skirtos tėkmės čiulptukas

  • 0 mėn. ir daugiau

Sulaiko pieną viduje, o orą lauke, kad būtų lengva maitinti stačią

Sulaiko pieną viduje, o orą lauke, kad būtų lengva maitinti stačią

Čiulptukas išlieka pilnas pieno net tada, kai buteliukas laikomas horizontaliai, tad kūdikis gali gerti įprastesnėje, stačioje padėtyje. Tai gali padėti sumažinti refliuksą, oro nurijimą, o maitinimas bus malonesnis tiek jums, tiek mažyliui.

Čiulptukas išlieka pilnas pieno, o ne oro

Čiulptukas išlieka pilnas pieno, o ne oro

Mūsų unikalus „AirFree™“ vožtuvas ištraukia orą iš čiulptuko, tad kūdikis gerdamas nuryja mažiau oro. Taip palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.

Įrodyta, kad dėl dieglius mažinančios sistemos sumažėja dieglių ir kūdikis yra ramesnis*

Įrodyta, kad dėl dieglius mažinančios sistemos sumažėja dieglių ir kūdikis yra ramesnis*

Klinikinės studijos parodė, kad naudojant „Philips Avent“ buteliuką sumažėja dieglių ir kūdikis jaučiasi ramiau*. Kodėl? Čiulptuke esantis vožtuvas neleidžia susidaryti vakuumui, kai kūdikis geria, todėl nereikia pertraukti maitinimo. Dėl to sumažėja dieglių, kaupiasi mažiau dujų, rečiau atpila ir atsirūgsta.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

241

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

05/12/2021

Lietuva

Lietuva

Yra anticloc funkcija

Labai padeda neprisiryti oro, taip pat paprasta išplauti, nėra perdaug smulkių detalių.

Argumentai už

Lengvai plaunamos dalys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF810/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF810/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu

05/12/2021

Lietuva

Lietuva

Philips kampanijos apžvalga

Puikus buteliukas. Mano neišnešiotukas tik iš jo ir mokosi savarankiškai valgyti. Pienas laša iš lieto, vaikas nespringsta.

Argumentai už

Patogus ir tinkantis neišnešiotukui

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF810/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF810/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu

04/12/2021

Lietuva

Lietuva

Mažiau oro, mažiau dieglių!

Kai rinkausi buteliuką naujagimiui, nė minties nebuvo rinktis kitos firmos.

Argumentai už

Laimingas pavalgęs vaikas, laiminga mama

Argumentai prieš

Nėra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF810/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF810/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. „AirFree™“ vožtuvas sukonstruotas taip, kad kūdikis nurytų mažiau oro. Čiulptukas išlieka pilnas pieno net horizontalioje padėtyje maitinant vaiką stačią. Kūdikiui nuryjant mažiau oro palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.

  2. 2017 m. JAV 144 mamoms atlikus bandymus namuose, 80 % mamų sutiko, kad „kūdikiai susidūrė su mažiau maitinimo problemų“

  3. 2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, jautė mažiau dieglių, palyginti su maitinamais iš įprasto buteliuko, ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš didžiausių konkurentų buteliuko.

  4. Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinimo metu nurytas oras, dėl to kūdikis virškinimo sistemoje jaučia nemalonių pojūčių. Simptomai apima verkimą, neramumą, pilvo pūtimą ir atpylimą.