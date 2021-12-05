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Nutraukta gamyba
1 buteliukas
4 oz / 125 ml
Naujagimiams skirtos tėkmės čiulptukas
0 mėn. ir daugiau
Čiulptukas išlieka pilnas pieno net tada, kai buteliukas laikomas horizontaliai, tad kūdikis gali gerti įprastesnėje, stačioje padėtyje. Tai gali padėti sumažinti refliuksą, oro nurijimą, o maitinimas bus malonesnis tiek jums, tiek mažyliui.
Mūsų unikalus „AirFree™“ vožtuvas ištraukia orą iš čiulptuko, tad kūdikis gerdamas nuryja mažiau oro. Taip palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.
Klinikinės studijos parodė, kad naudojant „Philips Avent“ buteliuką sumažėja dieglių ir kūdikis jaučiasi ramiau*. Kodėl? Čiulptuke esantis vožtuvas neleidžia susidaryti vakuumui, kai kūdikis geria, todėl nereikia pertraukti maitinimo. Dėl to sumažėja dieglių, kaupiasi mažiau dujų, rečiau atpila ir atsirūgsta.
4.8
iš 5
241
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Mildastanis
05/12/2021
Lietuva
Akcijos dalis
Yra anticloc funkcija
Labai padeda neprisiryti oro, taip pat paprasta išplauti, nėra perdaug smulkių detalių.
Argumentai už
Lengvai plaunamos dalys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF810/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF810/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
05/12/2021
Lietuva
Akcijos dalis
Philips kampanijos apžvalga
Puikus buteliukas. Mano neišnešiotukas tik iš jo ir mokosi savarankiškai valgyti. Pienas laša iš lieto, vaikas nespringsta.
Argumentai už
Patogus ir tinkantis neišnešiotukui
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF810/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF810/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Monika97
04/12/2021
Lietuva
Akcijos dalis
Mažiau oro, mažiau dieglių!
Kai rinkausi buteliuką naujagimiui, nė minties nebuvo rinktis kitos firmos.
Argumentai už
Laimingas pavalgęs vaikas, laiminga mama
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF810/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF810/14 Dieglius mažinantis su „AirFree™“ vožtuvu
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
„AirFree™“ vožtuvas sukonstruotas taip, kad kūdikis nurytų mažiau oro. Čiulptukas išlieka pilnas pieno net horizontalioje padėtyje maitinant vaiką stačią. Kūdikiui nuryjant mažiau oro palengvėja dažnos maitinimo problemos, pvz., diegliai, dujų kaupimasis ir refliuksas.
2017 m. JAV 144 mamoms atlikus bandymus namuose, 80 % mamų sutiko, kad „kūdikiai susidūrė su mažiau maitinimo problemų“
2 savaičių amžiaus kūdikiai, maitinami iš „Philips Avent“ buteliuko, jautė mažiau dieglių, palyginti su maitinamais iš įprasto buteliuko, ir buvo kur kas ramesni naktį nei kūdikiai, maitinami iš didžiausių konkurentų buteliuko.
Kas yra diegliai ir kaip jie veikia kūdikį? Iš dalies dieglius sukelia maitinimo metu nurytas oras, dėl to kūdikis virškinimo sistemoje jaučia nemalonių pojūčių. Simptomai apima verkimą, neramumą, pilvo pūtimą ir atpylimą.