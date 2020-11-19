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  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
  • Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams

Nutraukta gamyba

„Philips“ AventKūdikių maisto ruošimo įrenginys „Essential“

SCF862/02

4.9
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams
Tik 3 paprasti veiksmai ir kūdikiui bus paruošti maistingi patiekalai: garinkite, maišykite, patiekite. Dėl ratu judančių garų technologijos maistas gaminamas tolygiai, išlaikant jo vertingąsias savybes, tekstūrą ir skysčius. Jis greitai ir paprastai išmaišomas. Išmanus dizainas – mažiau veiksmų. Lengvai naudojama ir valoma.
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Paprasta paruošti sveiką maistą kūdikiams

  • Garinkite, maišykite ir patiekite

  • Sveikas gaminimo būdas garuose

  • Pasiruošimas valgyti tapo paprastas

Gaminkite sveikai naudodami unikalią gaminimo garuose technologiją

Gaminkite sveikai naudodami unikalią gaminimo garuose technologiją

Garuose pagamintas maistas yra sveikas. Pritaikius mūsų ratu judančių garų technologiją garai cirkuliuoja iš apačios į viršų, kad visi produktai būtų tolygiai gaminami jų neverdant. Išsaugomos naudingosios medžiagos, tekstūra ir gaminimo skysčiai, kad produktai būtų tinkami maišyti.

Tiesiog garinkite, maišykite ir patiekite sveikus patiekalus kūdikiams

Tiesiog garinkite, maišykite ir patiekite sveikus patiekalus kūdikiams

Šioje kūdikių maisto ruošimo priemonėje derinamas garinimas ir maišymas, todėl lengva paruošti ir patiekti patiekalus kūdikiams. Pradėkite nuo ingredientų garinimo, tada tiesiog sumaišykite iki norimos konsistencijos ir patiekite.

Nuo tyrės iki didelių gabalėlių – tinkama kiekvienam atjunkymo etapui

Nuo tyrės iki didelių gabalėlių – tinkama kiekvienam atjunkymo etapui

Nuo labai smulkiai sumaišytų vaisių ir daržovių iki ingredientų, tokių kaip mėsa, žuvis ir ankštiniai augalai, derinimo maišant iki rupesnės tekstūros. Šia kūdikių maisto ruošimo priemone sveiką maistą paruošti paprasta bet kuriame atjunkymo etape.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Просто знахідка для мам

Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!

Argumentai už

Швидко та зручно

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

04/07/2019

Україна

Україна

Супер

Лучшая пароварка и блендер в одном устройстве! Малышка получает безумное удовольствие!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

01/04/2019

Україна

Україна

Легкий у використані

Сам пристрій виготовлений з хороших матеріалів. Ця версія, незважаючи на те, що вона має захист, при її підключенні автоматично вимикається, але звукового сигналу тут немає Проте дуже гарна річ при наявності маленької дитини, рекомендую усім

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

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  1. Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 8 139 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 