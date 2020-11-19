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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Garinkite, maišykite ir patiekite
Sveikas gaminimo būdas garuose
Pasiruošimas valgyti tapo paprastas
Garuose pagamintas maistas yra sveikas. Pritaikius mūsų ratu judančių garų technologiją garai cirkuliuoja iš apačios į viršų, kad visi produktai būtų tolygiai gaminami jų neverdant. Išsaugomos naudingosios medžiagos, tekstūra ir gaminimo skysčiai, kad produktai būtų tinkami maišyti.
Šioje kūdikių maisto ruošimo priemonėje derinamas garinimas ir maišymas, todėl lengva paruošti ir patiekti patiekalus kūdikiams. Pradėkite nuo ingredientų garinimo, tada tiesiog sumaišykite iki norimos konsistencijos ir patiekite.
Nuo labai smulkiai sumaišytų vaisių ir daržovių iki ingredientų, tokių kaip mėsa, žuvis ir ankštiniai augalai, derinimo maišant iki rupesnės tekstūros. Šia kūdikių maisto ruošimo priemone sveiką maistą paruošti paprasta bet kuriame atjunkymo etape.
4.9
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Oxana 777
19/11/2020
Україна
Просто знахідка для мам
Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!
Argumentai už
Швидко та зручно
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Есинов
04/07/2019
Україна
Супер
Лучшая пароварка и блендер в одном устройстве! Малышка получает безумное удовольствие!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Fimida4ra
01/04/2019
Україна
Легкий у використані
Сам пристрій виготовлений з хороших матеріалів. Ця версія, незважаючи на те, що вона має захист, при її підключенні автоматично вимикається, але звукового сигналу тут немає Проте дуже гарна річ при наявності маленької дитини, рекомендую усім
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Remiantis 2024 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 8 139 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.