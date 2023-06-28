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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
1 buteliukas
125 ml
0 mėn. +
0–3 mėn.
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
Ergonomišką buteliuką lengva laikyti bet kokiu kampu, kad maitinimo metu būtų kuo patogiau. Lengva ir jūsų, ir mažoms rankelėms.
Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
4.8
iš 5
143
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus gaminys
Labai patinka šio prekės ženklo buteliukai dėl medžiagos. Buteliuką išplauti nepaprastai lengva. Anksčiau bandyti buteliukai po mėnesio naudojimo nebūdavo tokie skaidrūs, nes nuo pastovių mišinukų likdavo apnašos net plaunant kelis kartus per dieną. Labai patinka dydis, forma ir dizainas.
Argumentai už
Lengva išplauti, patogu naudoti
Argumentai prieš
Neradau
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY670 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY670 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
KimKimKim
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Super buteliukas
Dydis ir forma super! Sūnelis pats prašosi laikyti buteliuką valgant, kadangi kūdikėlis visai mažas, dydis tinka puikiai. Funkcijas atlieka nuostabiai, sumažėjo refliuksas, kadangi čiulptukas padeda maitinti ritmingai. Rekomendoju.
Argumentai už
Dydis, forma, funkcionalumas
Argumentai prieš
Neradau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY670 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY670 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
SuperMom96
28/06/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Nuostabus buteliukas
Labai komfortiška naudoti! Vaikui patinka forma, paprasta laikyti rankose ir puiki talpa, patogu vežiotis su savimi absoliučiai visur.
Argumentai prieš
Nepastebėjau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY670 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY670 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Natūralaus atsako spenelis išskiria pieną tik tada, kai kūdikis aktyviai geria. Kūdikiai gali gerti, nuryti ir kvėpuoti natūraliu savo ritmu, pavyzdžiui, kaip gulėdami prie krūties