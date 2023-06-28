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  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
  • Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas

„Philips“ Avent Natural ResponseKūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

SCY670/01

4.8
| (143) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas
Užtikrintas ramus ir patogus maitinimas. Natūralaus atsako spenelis palaiko unikalų kūdikio gėrimo ritmą, o „AirFree“ anga sukurta papildomai apsaugoti nuo pilvo dieglių, dujų kaupimosi ir refliukso. Svarbu pritaikyti tinkamą spenelį. Daugiau informacijos pateikta toliau.
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visame pasaulyje mamų rekomenduojamas prekių ženklas1

Spenelis, kuris veikia kaip krūtinė*

Teka kaip iš krūties, padeda sumažinti maitinimo problemas

  • 1 buteliukas

  • 125 ml

  • 0 mėn. +

  • 0–3 mėn.

Natūralus apžiojimas

Natūralus apžiojimas

Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.

Lengva laikyti net mažoms rankelėms

Lengva laikyti net mažoms rankelėms

Ergonomišką buteliuką lengva laikyti bet kokiu kampu, kad maitinimo metu būtų kuo patogiau. Lengva ir jūsų, ir mažoms rankelėms.

Tinkamo srauto žindukas

Tinkamo srauto žindukas

Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

143

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys

Labai patinka šio prekės ženklo buteliukai dėl medžiagos. Buteliuką išplauti nepaprastai lengva. Anksčiau bandyti buteliukai po mėnesio naudojimo nebūdavo tokie skaidrūs, nes nuo pastovių mišinukų likdavo apnašos net plaunant kelis kartus per dieną. Labai patinka dydis, forma ir dizainas.

Argumentai už

Lengva išplauti, patogu naudoti

Argumentai prieš

Neradau

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY670 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY670 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Super buteliukas

Dydis ir forma super! Sūnelis pats prašosi laikyti buteliuką valgant, kadangi kūdikėlis visai mažas, dydis tinka puikiai. Funkcijas atlieka nuostabiai, sumažėjo refliuksas, kadangi čiulptukas padeda maitinti ritmingai. Rekomendoju.

Argumentai už

Dydis, forma, funkcionalumas

Argumentai prieš

Neradau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY670 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY670 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Nuostabus buteliukas

Labai komfortiška naudoti! Vaikui patinka forma, paprasta laikyti rankose ir puiki talpa, patogu vežiotis su savimi absoliučiai visur.

Argumentai prieš

Nepastebėjau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY670 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY670 Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu

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  1. Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai. 

  1. Natūralaus atsako spenelis išskiria pieną tik tada, kai kūdikis aktyviai geria. Kūdikiai gali gerti, nuryti ir kvėpuoti natūraliu savo ritmu, pavyzdžiui, kaip gulėdami prie krūties