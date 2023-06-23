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Kūdikių buteliukai ir čiulptukai
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„Philips“ Avent Natural Response Kūdikių buteliukai su „AirFree“ vožtuvu
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SCY670/01
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Funkcionalumas (1)
Ar saugu naudoti spalvą pakeitusias „Philips Avent“ gaminių dalis?
Kodėl nėra amžiaus požymių ant „Natural Response“ čiulptukų pakuočių?
Kuo originalus čiulptukas „Natural“ ar „Anti-colic“ skiriasi nuo čiulptuko „Natural Response“?
Kaip surinkti buteliuką su čiulptuku „Natural Response“?
Kaip žinoti, kada pakeisti čiulptuką „Natural Response“?
Čiulptukas „Philips Avent Natural“ arba „Natural Response“ susmunka
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