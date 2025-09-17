30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
1 buteliukas
125 ml
Lėtos tėkmės čiulptukas
0 mėn. +
„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
4.9
iš 5
288
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Sandaqua
17/09/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Pasiteisino
Naudojame šį buteliuką nuo pat pirmųjų kūdikio dienų ir jis tikrai pasiteisino. Labai patogu maitinti, o čiulptukas leidžia kūdikiui pačiam reguliuoti pieno tekėjimą – tai primena natūralų žindymą.
Argumentai už
Lengva išvalyti ir surinkti. Geros kokybės plastikas, be BPA
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY900/00 Baby Bottle
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY900/00 Baby Bottle
Shiring
24/08/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Kai norisi lengvesnės buities :)
Labai kokybiškas gaminys- pagalbininkas buityje nr. 1, akiai patrauklus buteliuko dizainas, patogus buteliuko laikymas rankoje, patenka mažiau oro 🙂
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY900/00 Baby Bottle
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY900/00 Baby Bottle
Kokosas
28/05/2025
Lietuva
Akcijos dalis
Kompaktiškas, pagal amžių prisitaikantis gaminys
Kompaktiškas buteliukas naudoti naujagimiams nuo pat gimimo, patogu, kad buteliukui galima keisti soskes pagal kūdikio amžių.
Argumentai už
Patogus naudoti, kompaktiškas, galima naudoti ne vieną mėnesį, nes galima keisti soskes pagal kūdikio amžių
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY900/00 Baby Bottle
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Natural Response SCY900/00 Baby Bottle
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentais, 10/2011