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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Natūralaus atsako spenelis
Keiskite ir pritaikykite čiulptukų pakuotę
3 vnt.
Vidutinės tėkmės čiulptukas, greitos tėkmės čiulptukas, labai greitos tėkmės čiulptukas
„Natural Response“ žindukas sukurtas taip, kad atkartotų krūties pojūtį ir jos veikimą"
Žindukas dėl jo formos tvirtai apžiojamas, o briaunota tekstūra padeda užtikrinti nepertraukiamą, patogų maitinimą.
Jei jūsų naujagimis nuolat nepriima pakankamai pieno per visus maitinimo seansus arba patiria nepatogumų gerdamas pieną, pereikite prie žinduko su didesniu srautu. Jei maitinimo problemos nesiliauja, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
4.8
iš 5
97
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Išbandyta
27/04/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus gaminys!
Puikus gaminys, atitikęs visus mūsu lūkesčius. Rekomenduoju išbandyti!
Argumentai už
Patinka vaikui, ima į burnytę be jokiu problemu
Argumentai prieš
Nepastebėjau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Avent SCY963 „Natural Response“ žindukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Avent SCY963 „Natural Response“ žindukas
K2023
25/04/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Puikus žindukai
Žindukus lengva išplauti, patvarus, neprisigaudo oro į buteliuką
Argumentai už
Puiki formo, neprigaudo oro
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Avent SCY963 „Natural Response“ žindukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Avent SCY963 „Natural Response“ žindukas
Saulėė
25/04/2023
Lietuva
Akcijos dalis
Geras!
Patiko vaiko, kad vaikas puikiai apžioja čiulptuka, pro jį nepatenka oras.
Argumentai už
Kad nepatenka oras!
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Avent SCY963 „Natural Response“ žindukas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Avent SCY963 „Natural Response“ žindukas
Remiantis 2023 m. visame pasaulyje atliktu internetiniu pasitenkinimo tyrimu, kuriame dalyvavo 10 109 mamos ir vaikų priežiūros prekių ženklų bei produktų naudotojai.
Palyginti su ankstesne pakuote.
Pagal metinį pasaulinį čiulptukų pakuočių pardavimą, naudojant grynąjį plastikinio čiulptuko korpuso svorį.
0 % BPA, vadovaujantis ES reglamentu 10/2011.