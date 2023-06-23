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„Philips“ Avent Natural Response čiulptukas
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SCY960/03
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Kodėl mano naujas produktas supakuotas į popierinę dėžutę?
Kodėl nėra amžiaus požymių ant „Natural Response“ čiulptukų pakuočių?
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