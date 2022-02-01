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Nutraukta gamyba
Tikslūs „V-Track PRO“ peiliukai
Tinka S9000 (S9xxx)
Tinka „Star Wars Shaver“ SW97xx
Tinka „Star Wars Shaver“ SW67xx
SH90 keičiamos galvutės yra suderinamos su „Shaver series 9000“ (S9xxx), 8000 (S8xxx) ir skustuvais „Star Wars“ SW9700, SW6700.
Tobulas skutimasis. Tikslūs „V-Track Precision PRO“ peiliukai švelniai pakreipia 1–3 dienų barzdelės plaukus, kad juos būtų patogu skusti. Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio plaukus. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis* skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.
Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse integruotas pakeitimo priminimas – skutimo įtaiso simbolis. Įsižiebdamas šis simbolis nurodo, kada reikia keisti skutimo galvutę.
5.0
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Argumentai už
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH90/70 Głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH90/70 Głowice golące
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Argumentai už
Oryginał bardzo dobrej jakości
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH90/70 Głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH90/70 Głowice golące
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
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