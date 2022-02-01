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Nutraukta gamyba
Nutraukta gamyba
Vietoj jų pirkite SH91
Geresnis sprendimas – lengvesnė nei bet kada anksčiau skustuvo „Philips“ priežiūra. Dėl šio naujo formato galėsite įdėti naujas skutimo galvutes vos dviem veiksmais, kad skustuvas skustų švariai ir optimizuotumėte kasdienį skutimąsi.
Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse integruotas pakeitimo priminimas – skutimo įtaiso simbolis. Įsižiebdamas šis simbolis nurodo, kada reikia keisti skutimo galvutę.
1. Nuimkite skutimo galvučių laikiklį traukdami. 2. Pakeiskite skutimo galvutes naujomis. 3. Uždėkite skutimo galvučių laikiklį atgal. 4. Norėdami iš naujo nustatyti skustuvą, paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.
5.0
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Argumentai už
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH90/70 Głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH90/70 Głowice golące
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Argumentai už
Oryginał bardzo dobrej jakości
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH90/70 Głowice golące
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SH90/70 Głowice golące
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
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