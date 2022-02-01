GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • SH90 buvo pakeista SH91
  • SH90 buvo pakeista SH91
  • SH90 buvo pakeista SH91
  • SH90 buvo pakeista SH91
  • SH90 buvo pakeista SH91
  • SH90 buvo pakeista SH91
  • SH90 buvo pakeista SH91
  • SH90 buvo pakeista SH91

Nutraukta gamyba

Skutimo galvutės

SH90/70

5
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
SH90 buvo pakeista SH91
Per dvejus metus skustuvo galvutės nukirps 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido. Keiskite skustuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu. Suderinamos su 9000 serijos skustuvu.
Peržiūrėti visas naudas

Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

SH90 buvo pakeista SH91

  • Nutraukta gamyba

  • Vietoj jų pirkite SH91

Lengviausias būdas išlaikyti didžiausią skustuvo efektyvumą

Lengviausias būdas išlaikyti didžiausią skustuvo efektyvumą

Geresnis sprendimas – lengvesnė nei bet kada anksčiau skustuvo „Philips“ priežiūra. Dėl šio naujo formato galėsite įdėti naujas skutimo galvutes vos dviem veiksmais, kad skustuvas skustų švariai ir optimizuotumėte kasdienį skutimąsi.

Pakeiskite skutimo galvutes vos dviem veiksmais

Pakeiskite skutimo galvutes vos dviem veiksmais

Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse integruotas pakeitimo priminimas – skutimo įtaiso simbolis. Įsižiebdamas šis simbolis nurodo, kada reikia keisti skutimo galvutę.

Lengvai keičiamos galvutės

Lengvai keičiamos galvutės

1. Nuimkite skutimo galvučių laikiklį traukdami. 2. Pakeiskite skutimo galvutes naujomis. 3. Uždėkite skutimo galvučių laikiklį atgal. 4. Norėdami iš naujo nustatyti skustuvą, paspauskite ir ilgiau nei 5 sek. palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/02/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

głowice działają bez zastrzeżeń

głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie

Argumentai už

łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH90/70 Głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH90/70 Głowice golące

27/01/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Produkt bardzo dobrry

Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.

Argumentai už

Oryginał bardzo dobrej jakości

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH90/70 Głowice golące

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SH90/70 Głowice golące

04/07/2019

Україна

Україна

Все чудово

Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Philips“ pirmtakais