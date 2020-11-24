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Nutraukta gamyba
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos
Esant 12 valandų grojimo trukmei, energijos užteks muzikai leisti visą dieną.
„BASS+“ ausinėse yra 32 mm garsiakalbiai, iš kurių sklinda galingi, pulsuojantys bosai.
Sukurta taip, kad optimaliai tiktų, „BASS+“ ausinės turi pakreipiamus ausinių kaušelius ir reguliuojamą galvos juostą, kad puikiai tiktų visiems dėvintiems.
4.4
iš 5
30
Atsiliepimai
82%
Rekomenduoja šį gaminį
Magda95
24/11/2020
Polska
Moje najlepsze słuchawki
Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.
Argumentai už
Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Michał38
24/11/2020
Polska
Philips darbuotojas
Polecam
[Employee of philipsglobal] Długo działają na jednym ładowaniu nawet przy głośnym słuchaniu. Opcja z mikrofonem strzał w 10. Wyjątkowo miłe brzmienia a bass zachwyci każdego. polecam
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
N-MATI
22/11/2020
Polska
BASS+
Słuchawki super. Bezproblemowe łączenie przez bluetooth. Bass, dźwięk, i pozostałe parametry bardzo dobre. Bateria trzyma długo. Polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
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