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  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“

Nutraukta gamyba

Belaidės ant ausų dedamos ausinės su garsiakalbiu

SHB3075RD/00

4.4
| (30) Atsiliepimai | 82% Rekomenduoja šį gaminį
Pajusk tai. „BASS+“
„Philips BASS+“ ausinės pasižymi galingais, energingais bosais ir aptakiu, kompaktišku dizainu. Gražiai atrodo, puikiai skamba ir yra gerai vertinamos. „Bluetooth“ belaidės ausinės skirtos tiems, kurie nori girdėti daugiau mušamų bosų be papildomo svorio.
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Pajusk tai. „BASS+“

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ant ausų uždedamos

  • Minkštos ausų pagalvėlės

  • Sulankstomos

Su įkraunamu akumuliatoriumi klausysitės muzikos iki 12 valandų

Su įkraunamu akumuliatoriumi klausysitės muzikos iki 12 valandų

Esant 12 valandų grojimo trukmei, energijos užteks muzikai leisti visą dieną.

32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai

32 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai

„BASS+“ ausinėse yra 32 mm garsiakalbiai, iš kurių sklinda galingi, pulsuojantys bosai.

Reguliuojami ausinių kaušeliai ir galvos juosta, kad būtų optimaliai patogu

Reguliuojami ausinių kaušeliai ir galvos juosta, kad būtų optimaliai patogu

Sukurta taip, kad optimaliai tiktų, „BASS+“ ausinės turi pakreipiamus ausinių kaušelius ir reguliuojamą galvos juostą, kad puikiai tiktų visiems dėvintiems.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.4

iš 5

30

Atsiliepimai

82%

Rekomenduoja šį gaminį

1

24/11/2020

Polska

Polska

Moje najlepsze słuchawki

Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.

Argumentai už

Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

24/11/2020

Polska

Polska

Philips darbuotojas

Polecam

[Employee of philipsglobal] Długo działają na jednym ładowaniu nawet przy głośnym słuchaniu. Opcja z mikrofonem strzał w 10. Wyjątkowo miłe brzmienia a bass zachwyci każdego. polecam

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

22/11/2020

Polska

Polska

BASS+

Słuchawki super. Bezproblemowe łączenie przez bluetooth. Bass, dźwięk, i pozostałe parametry bardzo dobre. Bateria trzyma długo. Polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3075WT Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

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