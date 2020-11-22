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Nutraukta gamyba
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ausis uždengiančios
Minkštos ausų pagalvėlės
Kompaktiškai sulankstomos
40 mm neodimio garsiakalbiai, skleidžiantys galingus, raiškius bosus
Dėl pakreipiamų ausinių kaušelių ir reguliuojamos galvos juostos jos puikiai tiks kiekvienam.
Girdėdami galingus bosus mėgausitės labiau. Neapsigaukite matydami elegantišką dizainą, nes specialios, bosams skirtos angos ir specialiai suderinti garsiakalbiai skleidžia itin žemus dažnius, todėl ausinės pasižymi unikalia „Bass+“ garso melodija. Atskiras akustinis garsas naudojamas didelės darnos bosams kiekviename kūrinyje užtikrinti.
4.5
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Marcin02101978
22/11/2020
Polska
Bardzo wygodne słuchawki
Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.
Argumentai už
zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Zuzanna97
21/11/2020
Polska
Ok
Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
29/04/2020
Polska
Super Bas
Rewelacyjne Basy . Podoba mi sie ,że są do tego lekkie i wygodnie lężą na uszach. Nie ma problemu ze złożeniem i o też jest super. wyglądają do tego jakby kosztowaly więcej. Jestem zadowolony
Argumentai už
skladnie , wygodne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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