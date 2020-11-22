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  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“

Nutraukta gamyba

„Bluetooth“ ausinės

SHB3175WT/00

4.5
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Pajusk tai. „BASS+“
„Philips BASS+“ ausinės pasižymi galingais, energingais bosais ir aptakiu, tvirtu dizainu. Gražiai atrodo, puikiai skamba ir yra gerai vertinamos. „Bluetooth“ ant ausų dedamos belaidės ausinės skirtos tiems, kurie nori girdėti daugiau mušamų bosų be papildomo svorio.
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Pajusk tai. „BASS+“

  • 40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ausis uždengiančios

  • Minkštos ausų pagalvėlės

  • Kompaktiškai sulankstomos

40 mm neodimio garsiakalbiai

40 mm neodimio garsiakalbiai

40 mm neodimio garsiakalbiai, skleidžiantys galingus, raiškius bosus

Puikiai tiks kiekvienam

Puikiai tiks kiekvienam

Dėl pakreipiamų ausinių kaušelių ir reguliuojamos galvos juostos jos puikiai tiks kiekvienam.

Jaučiami galingi, raiškūs bosai

Jaučiami galingi, raiškūs bosai

Girdėdami galingus bosus mėgausitės labiau. Neapsigaukite matydami elegantišką dizainą, nes specialios, bosams skirtos angos ir specialiai suderinti garsiakalbiai skleidžia itin žemus dažnius, todėl ausinės pasižymi unikalia „Bass+“ garso melodija. Atskiras akustinis garsas naudojamas didelės darnos bosams kiekviename kūrinyje užtikrinti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

22/11/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodne słuchawki

Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.

Argumentai už

zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

21/11/2020

Polska

Polska

Ok

Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

29/04/2020

Polska

Polska

Super Bas

Rewelacyjne Basy . Podoba mi sie ,że są do tego lekkie i wygodnie lężą na uszach. Nie ma problemu ze złożeniem i o też jest super. wyglądają do tego jakby kosztowaly więcej. Jestem zadowolony

Argumentai už

skladnie , wygodne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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