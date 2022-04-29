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  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“

Belaidės „Bluetooth®“ ausinės

SHB4305WT/00

3.7
| (15) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Pajusk tai. „BASS+“
Stebinančiai didelis garsas, sklindantis iš mažos, tvirtos konstrukcijos. „Philips BASS+ Bluetooth“ ausinių garsiakalbiai specialiai suderinti stipriems bosams. Jos pasižymi puikia garso izoliacija ir belaide laisve, tad tikrai labiausiai mėgausitės ritmu.
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Pajusk tai. „BASS+“

  • 12,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Įdedamos į ausis

  • 6 valandų grojimo trukmė

  • Itin patogios

Galingi 12,2 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai

Galingi 12,2 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai

Klausydamiesi raiškių ir galingų bosų iš tikrųjų pajusite ritmą. Elegantiškoje, kompaktiškoje konstrukcijoje esantys galingi 12,2 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai skleidžia milžiniško galingumo bosus.

Su įkraunamu akumuliatoriumi klausysitės muzikos iki 6 valandų

Su įkraunamu akumuliatoriumi klausysitės muzikos iki 6 valandų

Esant 6 valandų grojimo trukmei, energijos užteks muzikai leisti visą dieną.

„Bluetooth“ belaidė technologija

„Bluetooth“ belaidė technologija

Lengvai suporuokite ausines su bet kuriuo „Bluetooth“ prietaisu, kad galėtumėte leisti muziką belaidžiu būdu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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3.7

iš 5

15

Atsiliepimai

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Argumentai už

bass, odporne na wodę, fajny design,

Argumentai prieš

brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

14/12/2020

Polska

Polska

Użytkowane od 1,5 roku

Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.

Argumentai už

bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,

Argumentai prieš

wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/06/2020

Polska

Polska

R E W E L A C J A!!,

Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM

Argumentai už

Jak w komentarzu

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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