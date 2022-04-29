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SHB4305WT/00
12,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Įdedamos į ausis
6 valandų grojimo trukmė
Itin patogios
Klausydamiesi raiškių ir galingų bosų iš tikrųjų pajusite ritmą. Elegantiškoje, kompaktiškoje konstrukcijoje esantys galingi 12,2 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai skleidžia milžiniško galingumo bosus.
Esant 6 valandų grojimo trukmei, energijos užteks muzikai leisti visą dieną.
Lengvai suporuokite ausines su bet kuriuo „Bluetooth“ prietaisu, kad galėtumėte leisti muziką belaidžiu būdu.
3.7
iš 5
15
Atsiliepimai
Bartłomiej29
29/04/2022
Polska
Najlepsze słuchawki!
Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.
Argumentai už
bass, odporne na wodę, fajny design,
Argumentai prieš
brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
davv
14/12/2020
Polska
Użytkowane od 1,5 roku
Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.
Argumentai už
bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,
Argumentai prieš
wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
BeeClean
17/06/2020
Polska
R E W E L A C J A!!,
Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM
Argumentai už
Jak w komentarzu
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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