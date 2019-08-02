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Nutraukta gamyba
8,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Įdedamos į ausis
6 + 6 val. veikimo laikas
Laikosi tvirtai
Silikoniniai ausų gaubteliai yra 3 dydžių, kad geriau tiktų ir būtų individualiai pritaikomi.
Jos veikia 6 valandas, tad užteks galios, kad galėtumėte ilgai klausytis muzikos. Prijungę prie įkrovimo dėklo galėsite klausytis dar 6 valandas.
„BASS+“ ausinėse yra 8,2 mm garsiakalbiai, skleidžiantys galingus, energingus bosus.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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