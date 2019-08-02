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  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“

Nutraukta gamyba

Belaidės „Bluetooth®“ ausinės

SHB4385BK/00

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Pajusk tai. „BASS+“
„Philips BASS+ True Wireless“ ausinės visiškai laisvai perteikia galingus, sodrius bosus. Gyvenkite laisvai, nes jos išsiskiria stipriu ryšiu ir itin ilgai veikiančiu akumuliatoriumi bei turi kompaktišką įkrovimo dėklą. Jos turi stabilizatorių, dėl kurio gerai laikosi ausyje.
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Pajusk tai. „BASS+“

  • 8,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Įdedamos į ausis

  • 6 + 6 val. veikimo laikas

  • Laikosi tvirtai

3 gaubtelių dydžiai, kad individualiai pritaikytumėte

3 gaubtelių dydžiai, kad individualiai pritaikytumėte

Silikoniniai ausų gaubteliai yra 3 dydžių, kad geriau tiktų ir būtų individualiai pritaikomi.

Su įkraunamu akumuliatoriumi klausysitės muzikos iki 6 valandų

Su įkraunamu akumuliatoriumi klausysitės muzikos iki 6 valandų

Jos veikia 6 valandas, tad užteks galios, kad galėtumėte ilgai klausytis muzikos. Prijungę prie įkrovimo dėklo galėsite klausytis dar 6 valandas.

8,2 mm garsiakalbiai

8,2 mm garsiakalbiai

„BASS+“ ausinėse yra 8,2 mm garsiakalbiai, skleidžiantys galingus, energingus bosus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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