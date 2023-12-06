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Ausinės
Visos serijos
Belaidės „Bluetooth®“ ausinės
Nutraukta gamyba
Palaikymas
SHB4385BK/00
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Skirta su „iOS“ ir „Android“ veikiantiems prietaisams
Su „Philips“ ausinių programėle galite visapusiškai panaudoti ausinių potencialą. Galite pasiekti visas funkcijas, kurias naudodami girdėsite geriausią iš mobiliojo prietaiso sklindantį garsą.
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Garantija
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