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  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.
  • Itin lengvos. Didelis garsas.

Nutraukta gamyba

FliteBelaidės „Bluetooth®“ ausinės

SHB4405WT/00

5
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Itin lengvos. Didelis garsas.
„Philips Flite Ultrlite Wireless“ belaidės ausinės yra neįtikėtinai lengvos, tačiau stebinančiai galingos. Jos neturi varžančių laidų, yra plonos, kompaktiškos, plokščio, sulankstomo dizaino ir yra idealus kelionės pasirinkimas.
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Itin lengvos ausinės

Itin lengvos. Didelis garsas.

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ant ausų uždedamos

  • Minkštos ausų pagalvėlės

  • Sulankstomos

Galingi 32 mm garsiakalbiai atkuria aiškų garsą

Galingi 32 mm garsiakalbiai atkuria aiškų garsą

Galingi 32 mm pakreipti garsiakalbiai atkuria aiškų švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.

Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti / pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.

Dėl minkštų pagalvėlių patogiai jausitės net ir ilgai dėvėdami ausines

Dėl minkštų pagalvėlių patogiai jausitės net ir ilgai dėvėdami ausines

Minkštesnės pagalvėlės ir pakreipti garsiakalbiai idealiai tinka ilgai dėvint ausines.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Designová kompaktní sluchátka

Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!

Argumentai už

Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon

Argumentai prieš

Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Patvirtintas pirkėjas

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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