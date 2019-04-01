30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SHB5950WT/00
Belaidė laisvė ir ritmas
Pamirškite laidus naudodamiesi šiomis itin lengvomis ausinėmis su kaklo lankeliu. „Philips UpBeat Metalix Pro“ naudojami kokybiški sodrius žemuosius dažnius atkuriantys garsiakalbiai. Ovalo formos garso vamzdeliai labai patogūs, o vakuuminio metalizavimo korpusas atrodo elegantiškai ir moderniai.
8 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Įdedamos į ausis
Plokščias laidas
Galingi, bet kompaktiški garsiakalbiai atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.
Laidas yra plokščias, todėl jis niekada nesusipainios.
Mėgaukitės muzikos skambesiu ir telefoniniais pokalbiais be besipinančių laidų. Keiskite muzikos takelius, garsumą ir atsiliepkite į skambučius su paprastu naudoti nuotolinio valdymo pulteliu.
3.5
iš 5
6
Atsiliepimai
LeSa
01/04/2019
Україна
Я в захваті!!!
Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Krzysiek125
03/04/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
produkt dobry
Parametry słuchawek dobre: 10Hz do 21000Hz. Grają ładnym, ciepłym basem. Niestety używałem je tylko 3 tygodnie i podczas ładowania w porcie USB mojego laptopa moduł z baterią zagrzał się dość mocno i słuchawki przestały działać. Aktualnie znajdują się w serwisie. Myślę, że to przypadkowa awaria. Mimo wszystko polecam słuchawki ze względu na łatwą obsługę i piękne brzmienie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Bogdan
15/03/2018
Україна
Хороші наушники але працюють рік
Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Tikrieji rezultatai gali skirtis