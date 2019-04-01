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Nutraukta gamyba

„Bluetooth“ ausinės

SHB5950WT/00

3.5

| (6) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda

Belaidė laisvė ir ritmas

Pamirškite laidus naudodamiesi šiomis itin lengvomis ausinėmis su kaklo lankeliu. „Philips UpBeat Metalix Pro“ naudojami kokybiški sodrius žemuosius dažnius atkuriantys garsiakalbiai. Ovalo formos garso vamzdeliai labai patogūs, o vakuuminio metalizavimo korpusas atrodo elegantiškai ir moderniai.

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Itin lengvas, stabilus ir patogus kaklo lankelis

Belaidė laisvė ir ritmas

  • 8 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Įdedamos į ausis

  • Plokščias laidas

Galingi garsiakalbiai atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius

Galingi garsiakalbiai atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius

Galingi, bet kompaktiški garsiakalbiai atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.

Nesipainiojantis plokščias laidas patogus kelionėje

Laidas yra plokščias, todėl jis niekada nesusipainios.

Belaidis valdymas – klausykite muzikos ir nepraleiskite skambučių

Belaidis valdymas – klausykite muzikos ir nepraleiskite skambučių

Mėgaukitės muzikos skambesiu ir telefoniniais pokalbiais be besipinančių laidų. Keiskite muzikos takelius, garsumą ir atsiliepkite į skambučius su paprastu naudoti nuotolinio valdymo pulteliu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.5

iš 5

6

Atsiliepimai

2

01/04/2019

Україна

Україна

Я в захваті!!!

Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

03/04/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

produkt dobry

Parametry słuchawek dobre: 10Hz do 21000Hz. Grają ładnym, ciepłym basem. Niestety używałem je tylko 3 tygodnie i podczas ładowania w porcie USB mojego laptopa moduł z baterią zagrzał się dość mocno i słuchawki przestały działać. Aktualnie znajdują się w serwisie. Myślę, że to przypadkowa awaria. Mimo wszystko polecam słuchawki ze względu na łatwą obsługę i piękne brzmienie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5950BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

15/03/2018

Україна

Україна

Хороші наушники але працюють рік

Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

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