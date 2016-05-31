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Nutraukta gamyba
14,8 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė
Ausinės kištukas
„Bass Beat“ angos leidžia išeiti orui, todėl pagerėja garso kokybė ir girdimi sodrūs žemieji dažniai.
Pakankamai mažos, kad būtų patogu dėvėti, tačiau ir pakankamai didelės, kad galėtumėte mėgautis švariu, neiškraipyti garsu – 14,8 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai yra tinkamo dydžio klausymosi malonumui suteikti.
4.8
iš 5
10
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Mikaaa
31/05/2016
Polska
Moje ulubione
Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1350 Słuchawki douszne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1350 Słuchawki douszne
Mikaaa
31/05/2016
Polska
Moje ulubione
Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1350 Słuchawki douszne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1350 Słuchawki douszne
brebtalka
18/01/2023
Česká republika
Už se nevyrábí
Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1350 Sluchátka do uší
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1350 Sluchátka do uší