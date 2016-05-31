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  • Angos žemiesiems dažniams
  • Angos žemiesiems dažniams
  • Angos žemiesiems dažniams
  • Angos žemiesiems dažniams
  • Angos žemiesiems dažniams
  • Angos žemiesiems dažniams

Nutraukta gamyba

Ausinės su ausų kištukais

SHE1350/00

4.8
| (10) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Angos žemiesiems dažniams
Su geriau veikiančiais žemaisiais dažniais šios į ausis įdedamos ausinės kokybišką muziką perteikia tiesiai į ausis.
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stipresniam garsui

Angos žemiesiems dažniams

  • 14,8 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė

  • Ausinės kištukas

„Bass Beat“ angos leidžia išeiti orui, todėl pagerėja garso kokybė

„Bass Beat“ angos leidžia išeiti orui, todėl pagerėja garso kokybė ir girdimi sodrūs žemieji dažniai.

14,8 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai – optimalus dėvėjimo komfortas

Pakankamai mažos, kad būtų patogu dėvėti, tačiau ir pakankamai didelės, kad galėtumėte mėgautis švariu, neiškraipyti garsu – 14,8 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai yra tinkamo dydžio klausymosi malonumui suteikti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

10

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

31/05/2016

Polska

Polska

Moje ulubione

Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1350 Słuchawki douszne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1350 Słuchawki douszne

31/05/2016

Polska

Polska

Moje ulubione

Słuchawki te to model, do którego uwielbiam wracać - wszystko jedno czy podłączę je do telefonu, iPoda czy laptopa dźwięk jest tak samo dobry na wszystkich urządzeniach. Są niedrogie i przystępne, nie psują się łatwo - spokojnie użytkuje jedną parę od roku i mam nadzieje, że jeszcze trochę podziałają. Długość kabla jest w sam raz.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1350 Słuchawki douszne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1350 Słuchawki douszne

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Už se nevyrábí

Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1350 Sluchátka do uší

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1350 Sluchátka do uší

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