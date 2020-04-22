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Nutraukta gamyba

Į ausis įdedamos ausinės su mikrofonu

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Atsiliepimai
Galingos dainos. Aiškūs skambučiai.
Perjunkite iš grojaraščio į tinklalaides, kad galėtumėte akimirksniu skambinti. Naudodami tobulai suderintus neodimio akustinius garsiakalbius ir pasyvų triukšmo šalinimą, girdėsite aiškų garsą. Atraskite jums tobulai tinkantį variantą su keičiamais trijų dydžių ausinių gaubteliais.
Peržiūrėti visas naudas

Leiskite muziką ir kalbėkite

Galingos dainos. Aiškūs skambučiai.

Švarus garsas

Pasinerkite į tinklalaides. Tegul jus neša muzika. Ovalus akustinis vamzdelis ir trijų dydžių keičiami guminiai ausinių antgaliai sukuria puikų sandarumą. Klausykitės patogiai ir mėgaukitės puikiu pasyviu triukšmo izoliavimu.

Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas. Lengvai perjunkite iš grojaraščio į skambutį

Atsiliepkite į skambutį, sustabdykite grojaraštį. Su įmontuotu nuotolinio valdymo pultu viską padarysite neliesdami išmaniojo telefono.

1,2 m laido ilgis

Šios į ausis dedamos ausinės turi 1,2 m laidą. Minkštas, guminis tvirtinimas tarp ausinių ir laidų apsaugo laido jungtį, kad ir toliau girdėtumėte garsą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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3.5

iš 5

4

Atsiliepimai

4
2

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Argumentai už

jakość, cena

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Argumentai už

Цена. качество звука.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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