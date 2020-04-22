30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
SHE1405BK/10
Pasinerkite į tinklalaides. Tegul jus neša muzika. Ovalus akustinis vamzdelis ir trijų dydžių keičiami guminiai ausinių antgaliai sukuria puikų sandarumą. Klausykitės patogiai ir mėgaukitės puikiu pasyviu triukšmo izoliavimu.
Atsiliepkite į skambutį, sustabdykite grojaraštį. Su įmontuotu nuotolinio valdymo pultu viską padarysite neliesdami išmaniojo telefono.
Šios į ausis dedamos ausinės turi 1,2 m laidą. Minkštas, guminis tvirtinimas tarp ausinių ir laidų apsaugo laido jungtį, kad ir toliau girdėtumėte garsą.
3.5
iš 5
4
Atsiliepimai
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Argumentai už
jakość, cena
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Argumentai už
Цена. качество звука.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem