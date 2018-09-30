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Sodrūs žemieji dažniai, švarus garsas
Puikiai priglundančiose ir patogiose SHE3205 ausinėse naudojami 14,2 mm garsiakalbiai ir žemųjų dažnių anga, todėl atkuriamas sodrus ir švarus garsas. Naudodamiesi integruotu mikrofonu lengvai perjungsite muziką ir skambučius. Derinkite prie „Apple“ laikrodžio rinkdamiesi iš 6 spalvų.
14,2 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė
Ausinės kištukas
Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio su žmonėmis, kurie jums rūpi labiausiai.
Minkšta ir lanksti dalis, jungianti korpusą su laidu, apsaugo laido jungtį nuo pažeidimų pakartotinai ją lankstant.
Ausinių dizainas pagamintas pagal ausies geometriją, todėl jas patogu dėvėti ir jos puikiai priglunda.
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MaciekMM
30/09/2018
Polska
Spełniają swoje zadanie.
14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3205BL Słuchawki douszne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3205BL Słuchawki douszne
Jacki
31/12/2017
Polska
Idealnie
Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3205BK Słuchawki douszne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3205BK Słuchawki douszne
Prabc
14/05/2017
Polska
Polecam
Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3205BK Słuchawki douszne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3205BK Słuchawki douszne