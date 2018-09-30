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Nutraukta gamyba

Įdedamos ausinės

SHE3205BL/00

5

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna

Sodrūs žemieji dažniai, švarus garsas

Puikiai priglundančiose ir patogiose SHE3205 ausinėse naudojami 14,2 mm garsiakalbiai ir žemųjų dažnių anga, todėl atkuriamas sodrus ir švarus garsas. Naudodamiesi integruotu mikrofonu lengvai perjungsite muziką ir skambučius. Derinkite prie „Apple“ laikrodžio rinkdamiesi iš 6 spalvų.

Peržiūrėti visas naudas

Patogiai priglunda prie ausų

Sodrūs žemieji dažniai, švarus garsas

  • 14,2 mm garsiakalbiai / atvira nugarėlė

  • Ausinės kištukas

Integruotas mikrofonas perjungia muziką ir telefono skambučius

Integruotas mikrofonas perjungia muziką ir telefono skambučius

Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio su žmonėmis, kurie jums rūpi labiausiai.

Patvarus „Flexi-Grip“ dizainas

Patvarus „Flexi-Grip“ dizainas

Minkšta ir lanksti dalis, jungianti korpusą su laidu, apsaugo laido jungtį nuo pažeidimų pakartotinai ją lankstant.

Patogiai priglunda prie ausų

Ausinių dizainas pagamintas pagal ausies geometriją, todėl jas patogu dėvėti ir jos puikiai priglunda.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

30/09/2018

Polska

Polska

Spełniają swoje zadanie.

14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3205BL Słuchawki douszne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3205BL Słuchawki douszne

31/12/2017

Polska

Polska

Idealnie

Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3205BK Słuchawki douszne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3205BK Słuchawki douszne

14/05/2017

Polska

Polska

Polecam

Rewelacyjna jakość dźwięku oraz wykonania. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3205BK Słuchawki douszne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3205BK Słuchawki douszne

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