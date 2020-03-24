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Nutraukta gamyba
SHE3550BK/00
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
2 dydžių ausų gaubteliai yra asmeniškai pritaikomi ir ideliai priglunda.
„Philips Vibes“ į ausis įdedamos ausinės turi galingus, bet kompaktiškus garsiakalbius, kurie puikiai priglunda ir atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.
Dėl ovalaus garso vamzdelio įdėklo patogiai priglunda ir prisitaiko pagal ausies formą.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Slušalice za svaki dan
Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.
Argumentai už
Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine
Argumentai prieš
Nema mikrofona
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3550WT Slušalice
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3550WT Slušalice