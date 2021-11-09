30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Ritmas ir žemieji dažniai
Itin mažos, žemų bosų „Philips Beamers“ ausinės turi ovalius vamzdelių įdėklus, kad būtų patogu.
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Dėl ovalaus garso vamzdelio įdėklo patogiai priglunda ir prisitaiko pagal ausies formą.
Itin mažos ausinės puikiai priglunda ausyje ir blokuoja aplinkos triukšmą.
2 dydžių ausų gaubteliai yra asmeniškai pritaikomi ir ideliai priglunda.
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Argumentai už
Качество и удобство
Argumentai prieš
Не выявил
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Naudojimo data 2021-10-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Naudojimo data 2021-10-09
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Argumentai už
Všetko
Argumentai prieš
Žiadne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Naudojimo data 2019-10-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Naudojimo data 2019-10-20
HRISS
19/06/2020
България
Patvirtintas pirkėjas
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Argumentai už
Малки и компактни
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555WT Слушалки с микрофон
Naudojimo data 2019-05-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555WT Слушалки с микрофон
Naudojimo data 2019-05-19