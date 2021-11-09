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Nutraukta gamyba
8,6 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
2 dydžių ausų gaubteliai yra asmeniškai pritaikomi ir ideliai priglunda.
Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio.
„Philips Vibes“ į ausis įdedamos ausinės turi galingus, bet kompaktiškus garsiakalbius, kurie puikiai priglunda ir atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ihor ZP
09/11/2021
Україна
Качество Филипс!
Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные
Argumentai už
Качество и удобство
Argumentai prieš
Не выявил
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555RD Навушники з мікрофоном
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555RD Навушники з мікрофоном
20/11/2020
Slovensko
Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!
Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!
Argumentai už
Všetko
Argumentai prieš
Žiadne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom
HRISS
19/06/2020
България
Patvirtintas pirkėjas
Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!
Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!
Argumentai už
Малки и компактни
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555WT Слушалки с микрофон
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555WT Слушалки с микрофон