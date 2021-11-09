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  • Ritmas ir žemieji dažniai
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  • Ritmas ir žemieji dažniai
  • Ritmas ir žemieji dažniai
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  • Ritmas ir žemieji dažniai

Nutraukta gamyba

Ausinės su mikrofonu

SHE3555BL/00

4.8
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Raudona
Raudona
Ritmas ir žemieji dažniai
Itin mažos, žemų bosų „Philips Beamers“ ausinės turi ovalius vamzdelių įdėklus, kad būtų patogu.
Peržiūrėti visas naudas

Kompaktiškas dizainas

Ritmas ir žemieji dažniai

  • 8,6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • Įdedamos į ausis

2 keičiami guminiai ausų gaubteliai optimaliai priglunda

2 dydžių ausų gaubteliai yra asmeniškai pritaikomi ir ideliai priglunda.

Integruotas mikrofonas perjungia muziką ir telefono skambučius

Integruota mikrofono funkcija, kuri leidžia lengvai pereiti nuo muzikos klausymosi prie pokalbio telefonu ir neprarasti ryšio.

Sodrūs žemieji dažniai ir itin aiškus garsas per garsiakalbius

„Philips Vibes“ į ausis įdedamos ausinės turi galingus, bet kompaktiškus garsiakalbius, kurie puikiai priglunda ir atkuria švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Качество Филипс!

Вторые наушники для телефона, при выборе остановил на Филипс, из-за качества и удобства. Аккуратные и функциональные

Argumentai už

Качество и удобство

Argumentai prieš

Не выявил

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555RD Навушники з мікрофоном

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555RD Навушники з мікрофоном

20/11/2020

Slovensko

Slovensko

Najlepšie sluchátka aké som kedy mal!

Perfektné! Zaručené basy! Odporúčam úplne všetkým!

Argumentai už

Všetko

Argumentai prieš

Žiadne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555WT Slúchadlá s mikrofónom

19/06/2020

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Страхотен продукт! Качеството на звука е супер!

Качеството на звука е супер! Харесвам Philips и продуктите, чието качество е мнооого добро!

Argumentai už

Малки и компактни

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555WT Слушалки с микрофон

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE3555WT Слушалки с микрофон

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