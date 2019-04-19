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  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“

Ausinės su mikrofonu

SHE4305BK/00

4.8
| (6) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Pajusk tai. „BASS+“
Pajuskite stebinančiai didelį garsą, sklindantį iš mažos, tvirtos konstrukcijos. „Philips BASS+“ ausinių garsiakalbiai specialiai suderinti stipriems bosams. Jos pasižymi puikia garso izoliacija ir stabilumu dėvint, tad tikrai labiausiai mėgausitės ritmu.
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Pajusk tai. „BASS+“

  • 12,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Įdedamos į ausis

Galingi 12,2 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai

Galingi 12,2 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai

Klausydamiesi raiškių ir galingų bosų iš tikrųjų pajusite ritmą. Elegantiškoje, kompaktiškoje konstrukcijoje esantys galingi 12,2 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai skleidžia milžiniško galingumo bosus.

Ergonomiškas dizainas maksimaliam komfortui

Ergonomiškas dizainas maksimaliam komfortui

Ergonomiškas dizainas su ovaliais ir kampuotais vamzdeliai, kad būtų patogu ir natūraliai prisitaikytų. Tad galėsite visiškai patogiai klausytis valandomis.

Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Nuotolinio valdymo pultas pokalbiams laisvomis rankomis ir muzikos valdymui

Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti arba pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

6

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

19/04/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.