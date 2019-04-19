30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
12,2 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Įdedamos į ausis
Klausydamiesi raiškių ir galingų bosų iš tikrųjų pajusite ritmą. Elegantiškoje, kompaktiškoje konstrukcijoje esantys galingi 12,2 mm garsiakalbių pagrindiniai įrenginiai skleidžia milžiniško galingumo bosus.
Ergonomiškas dizainas su ovaliais ir kampuotais vamzdeliai, kad būtų patogu ir natūraliai prisitaikytų. Tad galėsite visiškai patogiai klausytis valandomis.
Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti arba pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.
4.8
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
elvis124
19/04/2019
Polska
Świetne słuchawki
Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4305BK Навушники з мікрофоном
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHE4305WT Навушники з мікрофоном