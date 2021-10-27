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  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“
  • Pajusk tai. „BASS+“

Nutraukta gamyba

BASS+Ausinės su mikrofonu

SHL3175BK/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Pajusk tai. „BASS+“
„Philips BASS+“ ausinėse klausoma muzika pasižymi galingais, raiškiais bosais. Galingais, energingais bosais ir aptakiu, tvirtu dizainu pasižyminčios ant ausų dedamos ausinės skirtos tiems, kurie nori girdėti daugiau mušamų bosų be papildomo svorio.
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Pajusk tai. „BASS+“

  • 40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ausis uždengiančios

  • Minkštos ausų pagalvėlės

  • Kompaktiškai sulankstomos

40 mm neodimio garsiakalbiai

40 mm neodimio garsiakalbiai

40 mm neodimio garsiakalbiai, skleidžiantys galingus, raiškius bosus

Jaučiami galingi, raiškūs bosai

Jaučiami galingi, raiškūs bosai

Girdėdami galingus bosus mėgausitės labiau. Neapsigaukite matydami elegantišką dizainą, nes specialios, bosams skirtos angos ir specialiai suderinti garsiakalbiai skleidžia itin žemus dažnius, todėl ausinės pasižymi unikalia „Bass+“ garso melodija. Atskiras akustinis garsas naudojamas didelės darnos bosams kiekviename kūrinyje užtikrinti.

Kompaktiškai susilanksto, todėl patogu laikyti ir neštis

Kompaktiškai susilanksto, todėl patogu laikyti ir neštis

Unikalų, kompaktiškai sulankstomą dizainą geriausiai panaudosite keliaudami. Ausines galima arba lygiai, arba kompaktiškai sulankstyti, kad būtų lengva nešti arba laikyti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

27/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ez profi!

Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.

Argumentai už

Kiváló termék, ahogy ismertettem.

Argumentai prieš

Nincs ilyen.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.