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Nutraukta gamyba
SHL3175BK/00
40 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ausis uždengiančios
Minkštos ausų pagalvėlės
Kompaktiškai sulankstomos
40 mm neodimio garsiakalbiai, skleidžiantys galingus, raiškius bosus
Girdėdami galingus bosus mėgausitės labiau. Neapsigaukite matydami elegantišką dizainą, nes specialios, bosams skirtos angos ir specialiai suderinti garsiakalbiai skleidžia itin žemus dažnius, todėl ausinės pasižymi unikalia „Bass+“ garso melodija. Atskiras akustinis garsas naudojamas didelės darnos bosams kiekviename kūrinyje užtikrinti.
Unikalų, kompaktiškai sulankstomą dizainą geriausiai panaudosite keliaudami. Ausines galima arba lygiai, arba kompaktiškai sulankstyti, kad būtų lengva nešti arba laikyti.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
hgabor84
27/10/2021
Magyarország
Ez profi!
Kiváló hangzás! A fejhez szorosan illeszkedő, mégsem kényelmetlen, elegáns külsejű eszköz, amely hi-fi minőséget produkál közvetlenül a fülekbe.
Argumentai už
Kiváló termék, ahogy ismertettem.
Argumentai prieš
Nincs ilyen.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BASS+ SHL3175WT Fejhallgató mikrofonnal