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Nutraukta gamyba

Triukšmą slopinančios ausinės

SHL3850NC/00

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Daugiau garso, mažiau triukšmo

Mėgaukitės muzika naudodamiesi pažangia aktyvia triukšmo slopinimo technologija „ActiveShield™“. Dėl spaudimą sumažinančių pagalvėlių ausines patogu dėvėti, o dėl kompaktiškai sulankstomos konstrukcijos jas patogu nešiotis arba padėti.

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galingi žemieji dažniai

Daugiau garso, mažiau triukšmo

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • ant ausų uždedamos

  • Kompaktiškai sulankstomos

„ActiveShield™“ triukšmo slopinimo technologija pašalina iki 97 % triukšmo

„ActiveShield™“ triukšmo slopinimo technologija pašalina iki 97 % triukšmo

„ActiveShield™“ triukšmo slopinimo technologija žemiems dažniams pašalinti naudoja du mikrofonus. Ji aptinka aplinkos triukšmą ir paverčia jį garso banga, tada veiksmingai jį nuslopina, o foninį triukšmą konvertuoja į tylą.

Plona ir kompaktiškai sulankstoma konstrukcija, kad būtų patogu nešiotis

Plona ir kompaktiškai sulankstoma konstrukcija, kad būtų patogu nešiotis

Plona ir kompaktiškai sulankstoma konstrukcija, kad būtų patogu keliaujant.

Uždaros nugarėlės konstrukcija blokuoja triukšmą ir optimizuoja triukšmo izoliavimą

Uždaros nugarėlės konstrukcija blokuoja triukšmą ir optimizuoja triukšmo izoliavimą

Suderinti 32 mm neodimio garsiakalbiai su uždaros akustinės sistemos konstrukcija ir ausis uždengiančios ausinės atkuria nepriekaištingą ir įspūdingą garsą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

25/09/2015

Latvija

Latvija

Ļoti kvalitatīvs produkts

Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

26/02/2017

Polska

Polska

Warte zakupu

Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

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