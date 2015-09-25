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Daugiau garso, mažiau triukšmo
Mėgaukitės muzika naudodamiesi pažangia aktyvia triukšmo slopinimo technologija „ActiveShield™“. Dėl spaudimą sumažinančių pagalvėlių ausines patogu dėvėti, o dėl kompaktiškai sulankstomos konstrukcijos jas patogu nešiotis arba padėti.
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
ant ausų uždedamos
Kompaktiškai sulankstomos
„ActiveShield™“ triukšmo slopinimo technologija žemiems dažniams pašalinti naudoja du mikrofonus. Ji aptinka aplinkos triukšmą ir paverčia jį garso banga, tada veiksmingai jį nuslopina, o foninį triukšmą konvertuoja į tylą.
Plona ir kompaktiškai sulankstoma konstrukcija, kad būtų patogu keliaujant.
Suderinti 32 mm neodimio garsiakalbiai su uždaros akustinės sistemos konstrukcija ir ausis uždengiančios ausinės atkuria nepriekaištingą ir įspūdingą garsą.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
nauris29
25/09/2015
Latvija
Ļoti kvalitatīvs produkts
Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
TomekT
26/02/2017
Polska
Warte zakupu
Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów