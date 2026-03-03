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Nutraukta gamyba
SHL4405BK/00
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
ant ausų uždedamos
Minkštos ausų pagalvėlės
Sulankstomos
Galingi 32 mm pakreipti garsiakalbiai atkuria aiškų švarų garsą ir sodrius žemuosius dažnius.
Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultas leidžia paleisti / pristabdyti garso įrašus ir atsiliepti į skambučius – tereikia paspausti vieną mygtuką.
Minkštesnės pagalvėlės ir pakreipti garsiakalbiai idealiai tinka ilgai dėvint ausines.
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