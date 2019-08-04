30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Itin švarus skutimas
„NanoTech Dual Precision“ ašmenys
„Hydro SkinGlide“ danga
„Ultraflex Suspension“ sistema
Garantija iki 5 metų*****
Mūsų patentuota besisukančios skutimosi galvutės pakėlimo ir kirpimo sistema švelniai pakelia plaukus nuo šaknų ir juos švariai nuskuta (iki 0,00 mm nuo odos), peiliukams net neprilietus odos. Dėl neįtikėtino tikslumo oda išliks švariai nuskusta iki pat vakaro*.
„Philips“ rotacinės barzdaskutės su 360 laipsnių kampu besisukančiais peiliukais sukurtos taip, kad prisitaikytų prie natūraliai augančių plaukų ir pagautų visomis kryptimis augančius plaukus. „NanoTech Dual Precision“ ašmenys, atliekantys iki 165 000 skutimo veiksmų per minutę, vienu apsisukimu nuskuta iki 25 % daugiau**.
„Ultraflex Suspension“ sistema su visiškai lanksčiomis galvutėmis visiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido kontūro ir sugauna net sunkiai skutamus plaukus. Rezultatas – nepapratai glotniai ir patogiai nuskusta oda.
4.7
iš 5
492
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Vaida45
04/08/2019
Lietuva
Vyras skutasi su šypsena
Pirko vyras šią barzdaskutę ir matau kad kiekvieną dieną skutasi su šypsena. Seniau skųsdavosi, kad senoji barzdaskutė jau nenuskuta taip švariai, kad peša kai užauga ilgesnė barzda, dabar šių nusiskundimų nebeliko. Tuo tarpu man ji labai graži. Belaidis įkrovimo padėklas ir pati barzdaskutė labai gražaus dizaino, puošia vonios stalviršį.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“
Alicija
04/08/2019
Lietuva
Probleminei odai pats tas
Vyras turi labai problemine oda, beveik viskas ja alergizuoja. Investavome i barzdaskute tikedamiesi, kad problema taip nebevargins ir nepasigailejome. Negana to, kad odos neberia ir ji nepersti, dar ir skuta fantastiskai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“
SuRi
04/08/2019
Lietuva
Puikiai skuta pavienius plaukelius
Nupirkau sūnui, tai džiaugiamės, kad nedirgina dar nesubrendusios jo odos ir be vargo nuskuta pavienius dar minkštus ūsiukus ir barzdą.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
92 % respondentų sutinka. Bandymą atliko nepriklausoma agentūra su 95 18–65 metų amžiaus korėjiečių vyrais.
Palyginti su „Philips“ 3000 serijos barzdaskute, skutant 3 dienų barzdą
* Palyginti su pirmtaku
* * Palyginus po skutimosi likusias šiukšles naudojant kasetėje esantį valymo skystį ir vandenį
* * * 2 metų garantija + galimybė ją pratęsti dar 3 metams registruojantis Philips.com per 90 dienų nuo įsigijimo.