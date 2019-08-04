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Visos serijos

  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
  • Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai

Nutraukta gamyba

Shaver S9000 PrestigeDrėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

SP9883/36

4.7
| (492) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį
Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai
Išbandykite unikalų artumą ir komfortą su „Philips Shaver Series 9000 Prestige“. Skuta iki 0,00 mm atstumu nuo odos su „Lift & Cut“ skutimo sistema, o „SkinIQ Technology“ prisitaiko prie kiekvieno veido kontūro, net ir 7 dienas neskutus barzdos.
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Skuta prie pat odos, net ir 7 dienas neskutus barzdos

Nuskuta prie pat odos, tačiau neįtikėtinai švelniai

  • Itin švarus skutimas

  • „NanoTech Dual Precision“ ašmenys

  • „Hydro SkinGlide“ danga

  • „Ultraflex Suspension“ sistema

  • Garantija iki 5 metų*****

Švarus skutimas iki 0,00 mm nuo odos su mūsų pakėlimo ir kirpimo sistema

Švarus skutimas iki 0,00 mm nuo odos su mūsų pakėlimo ir kirpimo sistema

Mūsų patentuota besisukančios skutimosi galvutės pakėlimo ir kirpimo sistema švelniai pakelia plaukus nuo šaknų ir juos švariai nuskuta (iki 0,00 mm nuo odos), peiliukams net neprilietus odos. Dėl neįtikėtino tikslumo oda išliks švariai nuskusta iki pat vakaro*.

Skuta ir kerpa plaukus visomis kryptimis 360 laipsnių kampu besisukančiais peiliukais

Skuta ir kerpa plaukus visomis kryptimis 360 laipsnių kampu besisukančiais peiliukais

„Philips“ rotacinės barzdaskutės su 360 laipsnių kampu besisukančiais peiliukais sukurtos taip, kad prisitaikytų prie natūraliai augančių plaukų ir pagautų visomis kryptimis augančius plaukus. „NanoTech Dual Precision“ ašmenys, atliekantys iki 165 000 skutimo veiksmų per minutę, vienu apsisukimu nuskuta iki 25 % daugiau**.

Dėl „Ultraflex Suspension“ sistemos, jis prisitaiko prie kiekvieno veido kontūro

Dėl „Ultraflex Suspension“ sistemos, jis prisitaiko prie kiekvieno veido kontūro

„Ultraflex Suspension“ sistema su visiškai lanksčiomis galvutėmis visiškai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido kontūro ir sugauna net sunkiai skutamus plaukus. Rezultatas – nepapratai glotniai ir patogiai nuskusta oda.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

492

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

04/08/2019

Lietuva

Lietuva

Vyras skutasi su šypsena

Pirko vyras šią barzdaskutę ir matau kad kiekvieną dieną skutasi su šypsena. Seniau skųsdavosi, kad senoji barzdaskutė jau nenuskuta taip švariai, kad peša kai užauga ilgesnė barzda, dabar šių nusiskundimų nebeliko. Tuo tarpu man ji labai graži. Belaidis įkrovimo padėklas ir pati barzdaskutė labai gražaus dizaino, puošia vonios stalviršį.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SP9861/16 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“

04/08/2019

Lietuva

Lietuva

Probleminei odai pats tas

Vyras turi labai problemine oda, beveik viskas ja alergizuoja. Investavome i barzdaskute tikedamiesi, kad problema taip nebevargins ir nepasigailejome. Negana to, kad odos neberia ir ji nepersti, dar ir skuta fantastiskai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SP9862/14 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“

04/08/2019

Lietuva

Lietuva

Puikiai skuta pavienius plaukelius

Nupirkau sūnui, tai džiaugiamės, kad nedirgina dar nesubrendusios jo odos ir be vargo nuskuta pavienius dar minkštus ūsiukus ir barzdą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Drėgno ir sauso skutimo el. skustuvas, „Series 9000“

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. 92 % respondentų sutinka. Bandymą atliko nepriklausoma agentūra su 95 18–65 metų amžiaus korėjiečių vyrais.

  2. Palyginti su „Philips“ 3000 serijos barzdaskute, skutant 3 dienų barzdą

  3. * Palyginti su pirmtaku

  4. * * Palyginus po skutimosi likusias šiukšles naudojant kasetėje esantį valymo skystį ir vandenį

  5. * * * 2 metų garantija + galimybė ją pratęsti dar 3 metams registruojantis Philips.com per 90 dienų nuo įsigijimo.​