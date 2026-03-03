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Visos serijos

  • Lengvai išlygina visus audinius
  • Lengvai išlygina visus audinius

1000 serijaDrabužių garintuvas

STE1040/20

Lengvai išlygina visus audinius
„Philips“ 1000 serijos drabužių garintuvas taps kasdieniu lyginimo pagalbininku. Dėl kelių garo srauto nustatymų ir didelio vandens bakelio, galima patogiai, greitai ir veiksmingai išlyginti garais bet kokį audinį.
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Lyginimo prekių ženklas

1,8 l vandens bakelis užtikrina ilgai leidžiamą garo srautą

Lengvai išlygina visus audinius

  • Nuimamas 1,8 l vandens bakelis

  • Integruota „StyleBoard“

  • 3 garų nustatymai

  • 36 g/min., nepertraukiami garai

  • Pašalina iki 99,9 % bakterijų*

Didelis ir nuimamas vandens bakelis

Didelis ir nuimamas vandens bakelis

Didelį 1,8 l vandens bakelį galima nuimti ir lengvai papildyti, kad galėtumėte ilgai garinti be jokių kliūčių.

Nepertraukiami garai iki 36 g/min.

Nepertraukiami garai iki 36 g/min.

Garų generatorius gamina 36 g/min galingo nepertraukiamo garo, kad raukšles būtų galima pašalinti vos keliais judesiais.

Skirtingi nustatymai geresniems rezultatams

Skirtingi nustatymai geresniems rezultatams

Pasirinkite pageidaujamą garų nustatymą optimaliems rezultatams garinant skirtingus audinius. Naudokite mažai garų plonesniems audiniams ir galingesnį nustatymą storesniems audiniams ir paltams.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Trečiosios šalies institutas patikrino E. Coli , S. Aureus, C. Albicans ir erkučių kiekį ant medvilnės, naudojant 10 sekundžių garinimo laiką.