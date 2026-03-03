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STE1040/20
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Nuimamas 1,8 l vandens bakelis
Integruota „StyleBoard“
3 garų nustatymai
36 g/min., nepertraukiami garai
Pašalina iki 99,9 % bakterijų*
Didelį 1,8 l vandens bakelį galima nuimti ir lengvai papildyti, kad galėtumėte ilgai garinti be jokių kliūčių.
Garų generatorius gamina 36 g/min galingo nepertraukiamo garo, kad raukšles būtų galima pašalinti vos keliais judesiais.
Pasirinkite pageidaujamą garų nustatymą optimaliems rezultatams garinant skirtingus audinius. Naudokite mažai garų plonesniems audiniams ir galingesnį nustatymą storesniems audiniams ir paltams.
Atsiliepimai
Trečiosios šalies institutas patikrino E. Coli , S. Aureus, C. Albicans ir erkučių kiekį ant medvilnės, naudojant 10 sekundžių garinimo laiką.