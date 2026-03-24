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Visos serijos
1000 serija Drabužių garintuvas
Palaikymas
STE1040/20
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Naudojant „Philips“ sprendimą „viskas viename“ ir pastatomą garintuvą žarna tampa šilta
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