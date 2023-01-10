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Integruota „StyleBoard“
3 garų nustatymai
Smaila garų plokštelė
2000 W galia
„StyleBoard“ užtikrina patikimą atramą garinant. Tiesiog suspauskite audinį tarp garų plokštės ir lentos, kad būtų lengviau garinti ir matytumėte aiškius rezultatus nuo viršaus iki apačios.
Pastatomas garintuvas paruošiamas naudoti greičiau nei per 60 sekundžių, todėl jis idealiai tinka paskutinės minutės aprangos pasirinkimams.
3000 serijos prietaisai ne tik išlygina drabužius, bet ir juos atgaivina (taip pat minkštus baldus, užuolaidas ir žaislus) bei pašalina kvapus ir sunaikina iki 99,9 % bakterijų*.
4.6
iš 5
20
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Ritaaaaa
10/01/2023
Україна
Akcijos dalis
Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась
Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні
Argumentai už
Потужний, зручний, довгий шнур
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Богдан,
09/01/2023
Україна
Akcijos dalis
Добрий пристрій
Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.
Argumentai už
Мало місця займає.і регулювання висоти
Argumentai prieš
Нема
Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Зімба
09/01/2023
Україна
Akcijos dalis
Чудо техніка
Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує
Argumentai už
Швидкість
Argumentai prieš
Не можна взяти зі собою у дорогу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Išbandė trečiosios šalies institutas dėl E. Coli, S. Aureus, C. Albicans po 1 min. garinimo