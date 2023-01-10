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  • Lengvas lyginimas kasdien

3000 serijos pastatomas garintuvasPastatomas garintuvas su integruota „StyleBoard“

STE3150/20

4.6
| (20) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvas lyginimas kasdien
Praleiskite mažiau laiko lygindami savo drabužius, o daugiau laiko juos dėvėdami, su „Philips“ 3000 serijos pastatomu garintuvu. Dėl tvirtos integruotos „StyleBoard“ lentos ir didelės nusmailintos garintuvo galvutės lengvai išlyginsite susiglamžiusius drabužius.
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Lyginimo prekių ženklas

Integruota „StyleBoard“ geresniems rezultatams pasiekti

Lengvas lyginimas kasdien

  • Integruota „StyleBoard“

  • 3 garų nustatymai

  • Smaila garų plokštelė

  • 2000 W galia

Integruota „StyleBoard“ geresniems lyginimo rezultatams pasiekti

Integruota „StyleBoard“ geresniems lyginimo rezultatams pasiekti

„StyleBoard“ užtikrina patikimą atramą garinant. Tiesiog suspauskite audinį tarp garų plokštės ir lentos, kad būtų lengviau garinti ir matytumėte aiškius rezultatus nuo viršaus iki apačios.

Įkaista per mažiau nei 60 sek., todėl galite lyginti beveik iš karto

Įkaista per mažiau nei 60 sek., todėl galite lyginti beveik iš karto

Pastatomas garintuvas paruošiamas naudoti greičiau nei per 60 sekundžių, todėl jis idealiai tinka paskutinės minutės aprangos pasirinkimams.

Sunaikina 99,9 % bakterijų*, atgaivina audinį ir pašalina kvapus

Sunaikina 99,9 % bakterijų*, atgaivina audinį ir pašalina kvapus

3000 serijos prietaisai ne tik išlygina drabužius, bet ir juos atgaivina (taip pat minkštus baldus, užuolaidas ir žaislus) bei pašalina kvapus ir sunaikina iki 99,9 % bakterijų*.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

20

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

10/01/2023

Україна

Україна

Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась

Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні

Argumentai už

Потужний, зручний, довгий шнур

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Добрий пристрій

Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.

Argumentai už

Мало місця займає.і регулювання висоти

Argumentai prieš

Нема

Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Чудо техніка

Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує

Argumentai už

Швидкість

Argumentai prieš

Не можна взяти зі собою у дорогу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

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