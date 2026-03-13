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3000 serijos pastatomas garintuvas Pastatomas garintuvas su integruota „StyleBoard“
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STE3150/20
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EDC_STE31XX - English (US)
User manual_STE3150_UM_EU9_[02250]
Visi (4)
„Philips“ drabužių garintuvo su stovu pagrindo teka vanduo
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ drabužių garintuvo / „All-in-One“ sistemos?
Ar saugu „Philips“ drabužių garintuvu garinti visus drabužius?
Iš „Philips“drabužių garintuvo su stovu sklinda ūžimo garsas
Iš „Philips“ drabužių garintuvo su stovu antgalio laša vanduo
Mirksi balta garintuvo su stovu „Philips“ LED lemputė
Naudojant „Philips“ sprendimą „viskas viename“ ir pastatomą garintuvą žarna tampa šilta
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