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„XL StyleBoard“
5 garų nustatymai
Smailas metalinis garų plokštės galiukas
2000 W galia
Itin ilga „StyleBoard“ užtikrina patikimą atramą garinant. Tiesiog suspauskite audinį tarp garų plokštės ir lentos, kad būtų lengviau garinti ir matytumėte aiškius rezultatus nuo viršaus iki apačios.
Pastatomas garintuvas paruošiamas naudoti greičiau nei per 60 sekundžių, todėl jis idealiai tinka paskutinės minutės aprangos pasirinkimams.
Su mūsų pažangiu „MyEssence“ kvepalų dangteliu bet kada panorėję atšviežinsite drabužius savo mėgstamais kvapais.
4.4
iš 5
36
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Shem1
01/10/2024
Україна
Дуже задоволена покупкою!
По-перше, дуже швидка відправка та доставка продукту. По-друге, виріб дуже зручний та інтуїтивно простий у використанні. По-третє, крутий дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.
Argumentai už
Швидка видправка та доставка; зручний у використанні.
Argumentai prieš
Недоліків не побачила.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
08/01/2023
Україна
Akcijos dalis
Зручно та швидко
Користуюся в магазині одягу, дуже зручний відпарювач через загостреної підошви та можливості користуватися дошкою не тільки вертикально, а й горизонтально. Рекомендую.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
princes
07/01/2023
Україна
Akcijos dalis
потужний та компактний
Придбала цей відпарювач, щоб позбутися шумного щоранкового процессу діставання прасувальної дошки. Спокійно відпарюю светри, джинси, запросто справляюсь з брюками зі стрілками. Подобаеться покриття дошки, ніяких калюж і поверхня суха. Спродобався відсік для ароматичної капсули, не бачила такого у інших відпарювачів. Рекомендую
Argumentai už
гарно відпарює
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
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