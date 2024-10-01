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  • Lengvas lyginimas kasdien
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Stand Steamer 3000 SeriesPastatomas garintuvas su „XL StyleBoard“

STE3180/30

4.4
| (36) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvas lyginimas kasdien
Naudodami „Philips Stand Steamer 3000 Series“ garintuvą su integruota lenta ir dideliu smailiu garintuvo galiuku praleiskite mažiau laiko lygindami drabužius. Apsaugokite savo drabužius nuo mikrobų ir suteikite jiems gaivos su „MyEssence“ kvepalų dangteliu.
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Lyginimo prekių ženklas

XL dydžio „StyleBoard“ geresniems rezultatams nuo viršaus iki apačios

Lengvas lyginimas kasdien

  • „XL StyleBoard“

  • 5 garų nustatymai

  • Smailas metalinis garų plokštės galiukas

  • 2000 W galia

Integruota „XL StyleBoard“ padeda pasiekti visapusiškai geresnius rezultatus

Integruota „XL StyleBoard“ padeda pasiekti visapusiškai geresnius rezultatus

Itin ilga „StyleBoard“ užtikrina patikimą atramą garinant. Tiesiog suspauskite audinį tarp garų plokštės ir lentos, kad būtų lengviau garinti ir matytumėte aiškius rezultatus nuo viršaus iki apačios.

Įkaista per mažiau nei 60 sek., todėl galite lyginti beveik iš karto

Įkaista per mažiau nei 60 sek., todėl galite lyginti beveik iš karto

Pastatomas garintuvas paruošiamas naudoti greičiau nei per 60 sekundžių, todėl jis idealiai tinka paskutinės minutės aprangos pasirinkimams.

„MyEssence“ – atšviežinkite drabužius savo mėgstamais kvapais

„MyEssence“ – atšviežinkite drabužius savo mėgstamais kvapais

Su mūsų pažangiu „MyEssence“ kvepalų dangteliu bet kada panorėję atšviežinsite drabužius savo mėgstamais kvapais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.4

iš 5

36

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

3

01/10/2024

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою!

По-перше, дуже швидка відправка та доставка продукту. По-друге, виріб дуже зручний та інтуїтивно простий у використанні. По-третє, крутий дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.

Argumentai už

Швидка видправка та доставка; зручний у використанні.

Argumentai prieš

Недоліків не побачила.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

08/01/2023

Україна

Україна

Зручно та швидко

Користуюся в магазині одягу, дуже зручний відпарювач через загостреної підошви та можливості користуватися дошкою не тільки вертикально, а й горизонтально. Рекомендую.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

07/01/2023

Україна

Україна

потужний та компактний

Придбала цей відпарювач, щоб позбутися шумного щоранкового процессу діставання прасувальної дошки. Спокійно відпарюю светри, джинси, запросто справляюсь з брюками зі стрілками. Подобаеться покриття дошки, ніяких калюж і поверхня суха. Спродобався відсік для ароматичної капсули, не бачила такого у інших відпарювачів. Рекомендую

Argumentai už

гарно відпарює

Argumentai prieš

немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

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