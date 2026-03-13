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Stand Steamer 3000 Series Pastatomas garintuvas su „XL StyleBoard“
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STE3180/30
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EDC_STE31XX - English (US)
STE3180_UM_EU9_[23491]_user manual
Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
„Philips“ drabužių garintuvo su stovu pagrindo teka vanduo
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ drabužių garintuvo / „All-in-One“ sistemos?
Ar saugu „Philips“ drabužių garintuvu garinti visus drabužius?
Iš „Philips“drabužių garintuvo su stovu sklinda ūžimo garsas
Naudojant „Philips“ sprendimą „viskas viename“ ir pastatomą garintuvą žarna tampa šilta
Mirksi balta garintuvo su stovu „Philips“ LED lemputė
Iš „Philips“ drabužių garintuvo su stovu antgalio laša vanduo
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