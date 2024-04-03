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Kompaktiškas ir sulankstomas
Parengiamas naudoti maždaug per 30 sek.
1000 W, iki 20 g/min.
Nereikia lyginimo lentos
Mūsų rankinis 3000 serijos drabužių garintuvas yra lengvas, kompaktiškas ir sulankstomas, kad būtų paprasta ir patogu naudoti ir laikyti, ir kad drabužiai būtų gaivūs bet kada ir bet kur. Tai jūsų tobulas partneris norint lengvai ir greitai išlyginti drabužius namuose ar kelionėje.
Parengiamas garinti vos per 30 sek. Lemputė nurodo, kai prietaisas paruoštas ir galite pradėti, tad ilgai netruksite. Jokio laukimo, jokio vargo.
Mūsų rankinis drabužių garintuvas tiekia iki 20 g/min. nepertraukiamų garų, nes jo galia yra 1000 W. Greitam ir patogiam garinimui.
5.0
iš 5
32
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ihor12
03/04/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Компактий зручний невеликий розпарювач
Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші, не сильно потужний, бо швидко вимикається (перегрівається), але за цей бюджет гарний варіант. Дякую
Argumentai už
Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші
Argumentai prieš
Не сильно потужний,
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
iva_olya
13/07/2023
Україна
Виріб повністю відповідає характеристикам!
Виріб дуже зручний, компактний та чудово справляється зі своїми функціями
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Zefir558
20/06/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Это супер вещь!!!
Утюг можно выбрасывать с этим девайсом. Мир уже не будет прежним. Теперь перед выходом из дома обязательно нужно прогладить всю одежду)))
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Išbandyta 10 sekundžių stacionariai su išorinėmis kūno bakterijomis „Escherichia coli 8099“, „Staphylococcus aureus“, ATCC (Amerikos kultūrų tipų kolekcija) 6538, „Candida albicans ATCC 10231“.