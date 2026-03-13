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Visos serijos
3000 serija Rankinis drabužių garintuvas
Palaikymas
STH3020/10
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EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Ar saugu liesti drabužius su „Philips“ drabužių garintuvu?
Garinant „Philips“ drabužių garintuvu ant drabužių lieka dėmių
Iš „Philips“ drabužių garintuvo galvutės laša vandens lašeliai
„Philips“ drabužių garintuvo rankena vibruoja arba skleidžia siurbimo garsą
Panaudojus „Philips“ drabužių garintuvą, iš jo sklinda triukšmas ir garai
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