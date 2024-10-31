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  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
  • Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo

5000 serijaRankinis drabužių garintuvas

STH5010/70

4.9
| (28) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo
Išsirinkote darbužį, bet nėra laiko lyginti. Nesijaudinkite, mes padėsime! Pamirškite sunkius lygintuvus ir išbandykite „Philips“ 5000 serijos rankinį garintuvą. Jis paruošiamas lyginti per 35 sekundes ir juo naudotis vienas malonumas. Užtikriname, kad nesudeginsite audinio ir drabužis atrodys nepriekaištingai!
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Lyginimo prekių ženklas

Parodykite, koks šaunus jūsų garderobas su „Philips“

Drabužių ateitis: garas suteikia stilingumo

  • Gležniems daiktams, raukšlėms pašalinti

  • Stilingas ir aptakus dizainas – lengva naudotis

  • Galima pasiimti į kelionę, patogu ir lengva laikyti

Elegantiškas dizainas su reguliuojama galvute: lengva naudoti ir laikyti

Elegantiškas dizainas su reguliuojama galvute: lengva naudoti ir laikyti

„Philips“ 5000 serijos rankinis drabužių garintuvas paruoštas garinti bet kada, kai prireikia. Tiesiog nustatykite galvutę garinti drabužius ant pakabos arba lygaus paviršiaus – ir garinkite. Dėl reguliuojamos pakreipiamos galvutės garintuvą lengva pasiimti į kelionę, o namuose jį galima greitai ir lengvai atidėti į šalį.

Įjunkite ir naudokite: po kelių sekundžių naudokite be lyginimo lentos

Įjunkite ir naudokite: po kelių sekundžių naudokite be lyginimo lentos

„Philips“ 5000 serijos rankinį drabužių garintuvą itin lengva naudoti, jis įkaista vos per 35 sekundes. Pamirškite didelę seną gremėzdišką lyginimo lentą – dabar jums jos nereikia. Tiesiog garinkite ir šalinkite raukšles nuo drabužių pakabindami juos ant pakabų arba ant padėdami ant lygaus paviršiaus. Viskas.

„Eco“ ir „Max“ nustatymai: pasirinkite tokį, kuris tinka jūsų aprangai

„Eco“ ir „Max“ nustatymai: pasirinkite tokį, kuris tinka jūsų aprangai

Naudodamiesi „Philips“ 5000 serijos rankiniu drabužių garintuvu galėsite atsikratyti varginančių raukšlių ant bet ko, ką galima lyginti. „Eco“ yra idealus energiją taupantis numatytasis nustatymas. Tada yra „Max“, kurį naudojant garų greitis yra didesnis, todėl jis puikiai tinka sunkiau pašalinamoms raukšlėms ir tokiems audiniams kaip medvilnė.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

28

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
1

31/10/2024

Україна

Україна

Легкий, простий, якісний

Дуже зручно прасувати всякі дрібниці, не займає багато місця взагалі, коштує недорого і дуже класно виглядає. Прасує навіть цупку тканину, хоч і довше, але прасує. Задоволений придбанням

Argumentai už

Легкий, недорогий, гарний

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

31/10/2024

Україна

Україна

Найкращий за свої кошти

Класний, стильний і потужний відпарювач. Виглядає дорожче ніж коштує. Відпарює навіть достатньо товсті тканини, хоч не так легко, як праскою, але набагато зручніше і швидше

Argumentai už

Зручність, потужність, ціна

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

30/10/2024

Україна

Україна

Класна заміна прасці для студента

Поїхавши на навчання від батьків, не задумувалась про праску, бо завжди вдома було місце та і рідко коли прасувала саме я, але в гуртожитку постало питання з місцем, бо не було як поставити дошку і не було бажання потім ділить її між сусідками і тому придбала цей відпарювач і тепер всі проблеми вирішено. А ще недорого, гарно і легко. Тому тепер питання з прасуванням вирішено, завдяки цьому відпарювачу

Argumentai už

Компактно і зручно

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandyta su bakterijų / mielių tiriamaisiais kamienais: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Išbandyta su bandomosiomis dulkių erkučių rūšimis: Dermatophagoides farinae (suaugusių dulkių erkučių patinėliais ir patelėmis bei nimfomis)

  2. 1400 W galia pasiekta prijungus prietaisą prie 240 V maitinimo šaltinio. Faktinė galia gali skirtis, atsižvelgiant į maitinimo įtampą.