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Gležniems daiktams, raukšlėms pašalinti
Stilingas ir aptakus dizainas – lengva naudotis
Galima pasiimti į kelionę, patogu ir lengva laikyti
„Philips“ 5000 serijos rankinis drabužių garintuvas paruoštas garinti bet kada, kai prireikia. Tiesiog nustatykite galvutę garinti drabužius ant pakabos arba lygaus paviršiaus – ir garinkite. Dėl reguliuojamos pakreipiamos galvutės garintuvą lengva pasiimti į kelionę, o namuose jį galima greitai ir lengvai atidėti į šalį.
„Philips“ 5000 serijos rankinį drabužių garintuvą itin lengva naudoti, jis įkaista vos per 35 sekundes. Pamirškite didelę seną gremėzdišką lyginimo lentą – dabar jums jos nereikia. Tiesiog garinkite ir šalinkite raukšles nuo drabužių pakabindami juos ant pakabų arba ant padėdami ant lygaus paviršiaus. Viskas.
Naudodamiesi „Philips“ 5000 serijos rankiniu drabužių garintuvu galėsite atsikratyti varginančių raukšlių ant bet ko, ką galima lyginti. „Eco“ yra idealus energiją taupantis numatytasis nustatymas. Tada yra „Max“, kurį naudojant garų greitis yra didesnis, todėl jis puikiai tinka sunkiau pašalinamoms raukšlėms ir tokiems audiniams kaip medvilnė.
4.9
iš 5
28
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
31/10/2024
Україна
Akcijos dalis
Легкий, простий, якісний
Дуже зручно прасувати всякі дрібниці, не займає багато місця взагалі, коштує недорого і дуже класно виглядає. Прасує навіть цупку тканину, хоч і довше, але прасує. Задоволений придбанням
Argumentai už
Легкий, недорогий, гарний
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
ZoryaMtb
31/10/2024
Україна
Akcijos dalis
Найкращий за свої кошти
Класний, стильний і потужний відпарювач. Виглядає дорожче ніж коштує. Відпарює навіть достатньо товсті тканини, хоч не так легко, як праскою, але набагато зручніше і швидше
Argumentai už
Зручність, потужність, ціна
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
30/10/2024
Україна
Akcijos dalis
Класна заміна прасці для студента
Поїхавши на навчання від батьків, не задумувалась про праску, бо завжди вдома було місце та і рідко коли прасувала саме я, але в гуртожитку постало питання з місцем, бо не було як поставити дошку і не було бажання потім ділить її між сусідками і тому придбала цей відпарювач і тепер всі проблеми вирішено. А ще недорого, гарно і легко. Тому тепер питання з прасуванням вирішено, завдяки цьому відпарювачу
Argumentai už
Компактно і зручно
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Išbandyta su bakterijų / mielių tiriamaisiais kamienais: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Išbandyta su bandomosiomis dulkių erkučių rūšimis: Dermatophagoides farinae (suaugusių dulkių erkučių patinėliais ir patelėmis bei nimfomis)
1400 W galia pasiekta prijungus prietaisą prie 240 V maitinimo šaltinio. Faktinė galia gali skirtis, atsižvelgiant į maitinimo įtampą.