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5000 serija Rankinis drabužių garintuvas
Palaikymas
STH5010/70
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EU Declaration of Conformity - English (US)
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Ar saugu „Philips“ drabužių garintuvu garinti visus drabužius?
Ar saugu liesti drabužius su „Philips“ drabužių garintuvu?
Garinant „Philips“ drabužių garintuvu ant drabužių lieka dėmių
Iš „Philips“ drabužių garintuvo galvutės laša vandens lašeliai
„Philips“ drabužių garintuvo rankena vibruoja arba skleidžia siurbimo garsą
Panaudojus „Philips“ drabužių garintuvą, iš jo sklinda triukšmas ir garai
„Philips“ drabužių garintuvas negeneruoja garų
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