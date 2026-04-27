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1500 W galia, iki 28 g/min
„OptimalTEMP“ padas
Įkaista per 30 sekundžių
100 ir 200 ml vandens bakeliai
Pridedamas „StyleMat“
Be raukšlių šalinimo, 7000 serija taip pat padaro drabužius gaivius (baldus, užuolaidas ir žaislus – minkštus) ir pašalina kvapus, sunaikina iki 99,9 % bakterijų*.
Naujoviška reguliuojama galvutė reiškia, kad galite lyginti raukšles bet kokiu kampu, vertikaliai arba horizontaliai – nesvarbu, ką pasirinksite!
Garo plokštelė turi smailų galiuką, todėl galite lengvai ir tiksliai išlyginti raukšles sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip aplink sagas, apykaklės ir klostės.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
118
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
dim28ka
27/04/2026
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Чудові функції
Покупкою дуже задоволений. Відпарювач незамінний помічник, економить час та сприяє приведенню одягу у необхідний вигляд
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Date of Use 2026-03-20
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Date of Use 2026-03-20
Philips_OK
20/10/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Відмінна якість
Товар відмінної якості. Відповідає заявленим характеристикам. Достатньо зручний у використанні.
Argumentai už
Якість. Зручність.
Argumentai prieš
Кабель живлення може бути й довшим.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Євгеній1
06/03/2025
Україна
Підскажіть будь ласка, можна використовувати звичайну воду з крану і фільтровану, чи тільки дистильовану? Написано в описі - функція очистки від накипу, як саме вона працює?
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 STH7060/80 Ручний відпарювач
Patikrinta trečiosios šalies institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų garinant 10 minutę.
Palyginti su „Philips“ GC362, remiantis vidine „Philips“ bandymų ataskaita