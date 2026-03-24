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7000 Series Rankinis drabužių garintuvas
Palaikymas
STH7060/80
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ drabužių garintuvo / „All-in-One“ sistemos?
Ar saugu „Philips“ drabužių garintuvu garinti visus drabužius?
Ar saugu liesti drabužius su „Philips“ drabužių garintuvu?
Garinant „Philips“ drabužių garintuvu ant drabužių lieka dėmių
Iš „Philips“ drabužių garintuvo galvutės laša vandens lašeliai
„Philips“ drabužių garintuvo rankena vibruoja arba skleidžia siurbimo garsą
Panaudojus „Philips“ drabužių garintuvą, iš jo sklinda triukšmas ir garai
„Philips“ drabužių garintuvas negeneruoja garų
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