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Nutraukta gamyba
„ComfortCut“ peiliukų sistema
5 krypčių „Flex“ galvutės
„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas
Patogus sausas arba drėgnas skutimasis. Mūsų „ComfortCut“ peiliukai su suapvalinto profilio galvutėmis švelniai slysta per odą ir saugo ją nuo įpjovimų bei įkirpimų.
27 pasigalandantys peiliukai. 56 000 kirpimų per minutę. Nepalieka stačių plaukelių, kad ir kokia kryptimi jie augtų.
5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai 5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenų liniją.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
23
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
DustEater
05/01/2019
Polska
Dobrze urządzenie dla początkujących i pierwszaków
Pierwszy raz zacząłem używać takiego rodzaju golarki i póki co się nie zawiodłem. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do rozmiarów maszynki i techniki golenia ale to kwestia czasu. Przy kilku pierwszych goleniach maszynka spisała się wyśmienicie. Do tego na plus seria Star Wars, która daje fajny wygląd urządzenia oraz dla ciekawości ostrza z napisami w języku z SW.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
P1D1
10/04/2018
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Fajny sprzęt za małe pieniądze
Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
P1D1
10/04/2018
Polska
Fajny sprzęt za małe pieniądze
Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.