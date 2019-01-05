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  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
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  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis
  • Greitas, švarus skutimasis

Nutraukta gamyba

Shaver series 5000Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

SW5700/07

4.9
| (23) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitas, švarus skutimasis
Pajuskite tikrą komfortą. Atraskite sklandų skutimąsi. Mūsų „ComfortCut“ peiliukai su suapvalinto profilio galvutėmis sklandžiai slysta oda ir skuta ją apsaugodami.
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Valdykite jėgą!

Greitas, švarus skutimasis

  • „ComfortCut“ peiliukų sistema

  • 5 krypčių „Flex“ galvutės

  • „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

Suapvalinti kraštai užtikrina švelnų ir saugų slydimą oda

Suapvalinti kraštai užtikrina švelnų ir saugų slydimą oda

Patogus sausas arba drėgnas skutimasis. Mūsų „ComfortCut“ peiliukai su suapvalinto profilio galvutėmis švelniai slysta per odą ir saugo ją nuo įpjovimų bei įkirpimų.

27 besisukantys peiliukai suima ir nuskuta plaukus iš visų pusių

27 besisukantys peiliukai suima ir nuskuta plaukus iš visų pusių

27 pasigalandantys peiliukai. 56 000 kirpimų per minutę. Nepalieka stačių plaukelių, kad ir kokia kryptimi jie augtų.

5 krypčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi

5 krypčių lanksčios galvutės greitam ir švariam skutimuisi

5 krypčių „Flex“ galvutės juda nepriklausomai 5 kryptimis ir nuolat liečia jūsų odą, todėl greitai ir švariai nuskusite net kaklo ir žandenų liniją.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image AWARD-3620333

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

23

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

05/01/2019

Polska

Polska

Dobrze urządzenie dla początkujących i pierwszaków

Pierwszy raz zacząłem używać takiego rodzaju golarki i póki co się nie zawiodłem. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do rozmiarów maszynki i techniki golenia ale to kwestia czasu. Przy kilku pierwszych goleniach maszynka spisała się wyśmienicie. Do tego na plus seria Star Wars, która daje fajny wygląd urządzenia oraz dla ciekawości ostrza z napisami w języku z SW.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

10/04/2018

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Fajny sprzęt za małe pieniądze

Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

10/04/2018

Polska

Polska

Fajny sprzęt za małe pieniądze

Użytkuję golarkę od miesiąca i dobrze sprawdza się w swojej roli. Goli dokładnie i szybko (podejrzewam, że zajmuje mi to niewiele więcej niż minutę). Próbowałem raz czy dwa golenia z pianką, bo daje to lepszy efekt, ale golenie na sucho okazało się praktyczniejsze. Jak dla mnie dobry towar w dobrej cenie (kupiony z 40% zniżką).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 SW5700/07 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 