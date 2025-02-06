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Nutraukta gamyba

FidelioTikrai belaidės ausinės

T1BK/00

4
| (7) Atsiliepimai

5 Apdovanojimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Sukurta keliaujantiems.
Leiskite muzikai jus išjudinti. Šios aukščiausios kokybės belaidės ausinės skleidžia erdvinį, detalų garsą, kad įsijaustumėte į visus supančius garsus. Mūsų geriausia triukšmo pašalinimo funkcija yra saugi ir patogi, kad bet kur įsijaustumėte į muziką.
Peržiūrėti visas naudas

Sukurta keliaujantiems.

  • Tikroviškas „Fidelio“ garsas

  • „Noise Canceling Pro+“

  • Vėjo triukšmo slopinimas

  • Aukščiausia kokybė ir universalumas

„Philips Fidelio“. Sodrus, tikroviškas garsas

„Philips Fidelio“. Sodrus, tikroviškas garsas

Elektroninė šokių muzika ar rokas, klasikinė ar hiphopas – su šiomis audiofilams skirtomis ausinėmis viską girdėsite taip, lyg būtumėte studijoje. Subalansuoti garsiakalbiai su magnetais skleidžia dinamišką diskantą ir sodrius, tikroviškus vokalo garsus. Dinaminiai garsiakalbiai skleidžia sodrius, tikslius bosinius garsus ir atskleidžia instrumentų struktūrą.

Įsijauskite bet kur. „Noise Canceling Pro+“

Įsijauskite bet kur. „Noise Canceling Pro+“

Nesvarbu, kur esate, šios tikrai belaidės ausinės sukuria puikią klausymosi erdvę. Hibridiniam triukšmo slopinimui naudojama naujausia aparatinė įranga ir pažangus garso apdorojimas, kad būtų užblokuoti nepageidaujami garsai. Triukšmą slopinantys „Comply“ putplasčio ausinių antgalių dangteliai padeda saugiai ir patogiai įsijausti.

Daugiau muzikos. Veikia 48 val. naudojant įkrovimo dėklą

Su šiomis visiškai įkrautomis ausinėmis ir visiškai įkrautu dėklu galite klausytis muzikos keliaudami ilgiau nei dieną. Be to, muzika sustabdoma, jei išsiimate ausinę, tad niekad nepraleisite nė vieno takto. Dėklą galima įkrauti belaidžiu būdu.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

7

Atsiliepimai

4
3

06/02/2025

Polska

Polska

Idealne do muzyki Hi-Res.

Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.

Argumentai už

Czysty dźwięk i mooocny Bas.

Argumentai prieš

Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

12/10/2023

Polska

Polska

Idealna muzyka !

Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.

Argumentai už

Bateria , wygląd , muzyka

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/04/2023

Polska

Polska

W tej kategorii cenowej nie mają sobie równych!!!

Przestrzeń dźwięku jest taka że czujesz jak byś był na koncercie lub obok wykonawcy. Równowaga niskich wysokich i średnich tonów. Używam ich od roku. Przy Samsungu gubiła mi się czasami słuchawka przy wyciąganiu z futerału. Przy Pixel 7 już tak się nie dzieje. Telewizor i inne urządzenia też bez problemu. Myślę że Bluetooth 5.2 konieczny. Moja rada zamów dopasuj gumki bardzo ważne. Już nie kupisz innych dousznych słuchawek. A i wszędzie indziej miałem duże gumki tu mam średnie :). A BASS AAAAA. BRAWO Philips już o was prawie zapomniałem. Gratuluję produktu kładącego resztę na kolana. Czekam na następcę.!!!

Argumentai už

Wszystko w nich pasuje!

Argumentai prieš

Moim zdaniem brak. Marzenie gumki do biegania!!!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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