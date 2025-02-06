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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Tikroviškas „Fidelio“ garsas
„Noise Canceling Pro+“
Vėjo triukšmo slopinimas
Aukščiausia kokybė ir universalumas
Elektroninė šokių muzika ar rokas, klasikinė ar hiphopas – su šiomis audiofilams skirtomis ausinėmis viską girdėsite taip, lyg būtumėte studijoje. Subalansuoti garsiakalbiai su magnetais skleidžia dinamišką diskantą ir sodrius, tikroviškus vokalo garsus. Dinaminiai garsiakalbiai skleidžia sodrius, tikslius bosinius garsus ir atskleidžia instrumentų struktūrą.
Nesvarbu, kur esate, šios tikrai belaidės ausinės sukuria puikią klausymosi erdvę. Hibridiniam triukšmo slopinimui naudojama naujausia aparatinė įranga ir pažangus garso apdorojimas, kad būtų užblokuoti nepageidaujami garsai. Triukšmą slopinantys „Comply“ putplasčio ausinių antgalių dangteliai padeda saugiai ir patogiai įsijausti.
Su šiomis visiškai įkrautomis ausinėmis ir visiškai įkrautu dėklu galite klausytis muzikos keliaudami ilgiau nei dieną. Be to, muzika sustabdoma, jei išsiimate ausinę, tad niekad nepraleisite nė vieno takto. Dėklą galima įkrauti belaidžiu būdu.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
7
Atsiliepimai
Irek B.
06/02/2025
Polska
Idealne do muzyki Hi-Res.
Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.
Argumentai už
Czysty dźwięk i mooocny Bas.
Argumentai prieš
Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
RADOMIAK
12/10/2023
Polska
Idealna muzyka !
Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.
Argumentai už
Bateria , wygląd , muzyka
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Krzysztof Romanek
05/04/2023
Polska
W tej kategorii cenowej nie mają sobie równych!!!
Przestrzeń dźwięku jest taka że czujesz jak byś był na koncercie lub obok wykonawcy. Równowaga niskich wysokich i średnich tonów. Używam ich od roku. Przy Samsungu gubiła mi się czasami słuchawka przy wyciąganiu z futerału. Przy Pixel 7 już tak się nie dzieje. Telewizor i inne urządzenia też bez problemu. Myślę że Bluetooth 5.2 konieczny. Moja rada zamów dopasuj gumki bardzo ważne. Już nie kupisz innych dousznych słuchawek. A i wszędzie indziej miałem duże gumki tu mam średnie :). A BASS AAAAA. BRAWO Philips już o was prawie zapomniałem. Gratuluję produktu kładącego resztę na kolana. Czekam na następcę.!!!
Argumentai už
Wszystko w nich pasuje!
Argumentai prieš
Moim zdaniem brak. Marzenie gumki do biegania!!!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless