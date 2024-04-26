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  • Jūsų muzika, jūsų spalva
  • Jūsų muzika, jūsų spalva
  • Jūsų muzika, jūsų spalva
  • Jūsų muzika, jūsų spalva
  • Jūsų muzika, jūsų spalva
  • Jūsų muzika, jūsų spalva
  • Jūsų muzika, jūsų spalva
  • Jūsų muzika, jūsų spalva
  • Jūsų muzika, jūsų spalva
  • Jūsų muzika, jūsų spalva
  • Jūsų muzika, jūsų spalva
  • Jūsų muzika, jūsų spalva

Nutraukta gamyba

Į ausį įdedamos laidinės ausinės

TAE1105BL/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Rožinė
Rožinė
Jūsų muzika, jūsų spalva
Naudodami šias laidines į ausį įstatomas ausines galėsite mėgautis muzika išlaikydami savo stilių. Įtaigus žemųjų dažnių garsas, puiki išvaizda ir patogus nešiojimas ausyje. Norite naudoti telefono balso asistentą? Tiesiog paspauskite ant laido esantį nuotolinio valdymo mygtuką.
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Jūsų muzika, jūsų spalva

  • 8,6 mm garsiak. – raišk. bosai

  • Paauksuota jungtis

  • Tvirtai, patogiai laikosi ausyse

  • Įmont., paprastas nuot. vald. pultas

Trankūs žemieji dažniai. Aiškus garsas

Koks gyvenimas keliaujant be mėgstamos muzikos? Per šias ausines ir galingus 8,6 mm neodimio garsiakalbius girdėsite raiškius bosus, be to, jose yra paauksuota jungtis.

Sudrebinkite garsais jausdami tikrą komfortą

Ergonominis akustinio vamzdelio dizainas ir trys keičiamų guminių ausinių gaubtelių dydžiai skirti tam, kad ausinės patogiai tilptų ausyje. Mėgaukitės kiekviena mėgstamų melodijų sekunde.

Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas. Perjunkite iš grojaraščio į skambutį

Atsiliepkite į skambutį, sustabdykite grojaraštį – viską atliksite nepalietę išmaniojo telefono. Puiku, jei tuoj išgirsite įaudrinančius bosus ir nenorite praleisti geriausių vietų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

26/04/2024

Україна

Україна

Дуже добрий епілятор

Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші

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