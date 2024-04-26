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Nutraukta gamyba
TAE1105BL/00
8,6 mm garsiak. – raišk. bosai
Paauksuota jungtis
Tvirtai, patogiai laikosi ausyse
Įmont., paprastas nuot. vald. pultas
Koks gyvenimas keliaujant be mėgstamos muzikos? Per šias ausines ir galingus 8,6 mm neodimio garsiakalbius girdėsite raiškius bosus, be to, jose yra paauksuota jungtis.
Ergonominis akustinio vamzdelio dizainas ir trys keičiamų guminių ausinių gaubtelių dydžiai skirti tam, kad ausinės patogiai tilptų ausyje. Mėgaukitės kiekviena mėgstamų melodijų sekunde.
Atsiliepkite į skambutį, sustabdykite grojaraštį – viską atliksite nepalietę išmaniojo telefono. Puiku, jei tuoj išgirsite įaudrinančius bosus ir nenorite praleisti geriausių vietų.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Зміючка Оленка
26/04/2024
Україна
Дуже добрий епілятор
Швидкий, зручний, гарно видаляє волосся, не обламуючи його.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAE1105PK Дротові навушники-вкладиші