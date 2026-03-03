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Nutraukta gamyba
TAE4105BK/00
10 mm garsiakalbiai / uždaros
Įdedamos į ausis
Juoda
Koks gyvenimas kelyje be mėgstamų kūrinių? Šios ausinės su galingais 10 mm neodimio garsiakalbiais skleidžia stiprius, sodrius žemuosius garsus. Patogu klausytis naudojant tobulai tinkančias ausines.
Dėl ovalaus akustinio vamzdelio ir trijų dydžių keičiamų guminių ausinių gaubtelių jos patogiai telpa ausyse. Mėgaukitės kiekviena mėgstamų melodijų sekunde.
Atsiliepkite į skambutį. Sustabdykite grojaraštį. Viską atlikite nepaliesdami išmaniojo telefono. Su kampine jungtimi lengviau prijungsite ausines prie išmaniojo prietaiso – patogu, jei telefonas yra kišenėje.
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