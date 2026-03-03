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  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai
  • Štai ir bosiniai garsai

Nutraukta gamyba

Į ausis dedamos ausinės su mikrofonu

TAE4105BK/00

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Štai ir bosiniai garsai
Mėgaukitės trankiais bosiniais garsais visose melodijose. Šios į ausis dedamos ausinės yra labai patogios, o naudojant įmontuotą nuotolinio valdymo pultą lengva sustabdyti grojaraščius. Puiki funkcija, jei jums skambina kaip tik tada, kai bosiniai garsai pasigirsta mėgstamame garso takelyje!
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Štai ir bosiniai garsai

  • 10 mm garsiakalbiai / uždaros

  • Įdedamos į ausis

  • Juoda

Trankūs žemieji dažniai. Aiškus garsas

Koks gyvenimas kelyje be mėgstamų kūrinių? Šios ausinės su galingais 10 mm neodimio garsiakalbiais skleidžia stiprius, sodrius žemuosius garsus. Patogu klausytis naudojant tobulai tinkančias ausines.

Tikrai patogiai mėgaukitės muzika

Dėl ovalaus akustinio vamzdelio ir trijų dydžių keičiamų guminių ausinių gaubtelių jos patogiai telpa ausyse. Mėgaukitės kiekviena mėgstamų melodijų sekunde.

Įmontuotas nuotolinio valdymo pultas. Lengvai valdykite muziką ir skambučius

Atsiliepkite į skambutį. Sustabdykite grojaraštį. Viską atlikite nepaliesdami išmaniojo telefono. Su kampine jungtimi lengviau prijungsite ausines prie išmaniojo prietaiso – patogu, jei telefonas yra kišenėje.

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