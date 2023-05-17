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  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
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  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus
  • Pajuskite bosinius garsus

Nutraukta gamyba

Ant ausų dedamos belaidės ausinės

TAH4205BL/00

4
| (25) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Raudona
Raudona
Pajuskite bosinius garsus
Sudrebinkite garsus galingesniais žemaisiais dažniais. Šios belaidės ant ausų dedamos ausinės turi BOSINIŲ garsų stiprinimo mygtuką, todėl galite jį spausti, kai tik norite. Veikia iki 29 val., yra greito įkrovimo funkcija ir galite rinktis stilingas matines spalvas.
Peržiūrėti visas naudas

Pajuskite bosinius garsus

  • 32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė

  • Ant ausų uždedamos

  • Kompaktiškai sulankstomos

  • Veikia iki 29 val.

BOSŲ sustiprinimo mygtukas. Stipresni bosai paliepus

BOSŲ sustiprinimo mygtukas. Stipresni bosai paliepus

Šiose ant ausų dedamose ausinėse yra galingi 32 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai, iš kurių sklinda aiškus garsas ir sodrūs bosiniai garsai. Jei norite daugiau, tiesiog paspauskite BOSŲ sustiprinimo mygtuką ir akimirksniu pajusite skirtumą.

Veikia 29 val. USB-C įkrovimas

Veikia 29 val. USB-C įkrovimas

Klausysitės iki 29 val. įkrovę 2 val. per USB-C. Jei pradeda trūkti energijos, greitai įkrovę per 15 min. muzikos klausysitės dar 4 val.

Lengva, reguliuojama, paminkštinta galvos juosta

Lengva, reguliuojama, paminkštinta galvos juosta

Šios ant ausų dedamos ausinės su paminkštinta galvos juosta gali būti dekoruotos stilingomis matinėmis spalvomis. Jos tokios lengvos, kad beveik jų nejusite. Ant minkštų ausų gaubtelių aiškiai pažymėta, kuriai ausiai – kairei ar dešine – jie skirti, ir juos galima pakreipti patogiu kampu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

25

Atsiliepimai

17/05/2023

Latvija

Latvija

Labas austiņas

Iegādājāmies visai ģimenei, katram savas. Forši ka dažādās krāsās katrs atpazīst savējās. Skaņa laba, baterija tur pietiekoši. Basa režīmā skaņa vēl izteiktāka. Nenospiež ausis, bet turas stingri.

Argumentai už

Laba skaņas kvalitāte.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

30/03/2022

Latvija

Latvija

Austiņas

Viegli savienot ar datoru. Baterija arī tur labi. Ausis nespiež.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

28/09/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Super produkt

Jakość dźwięku i wykonania w stosunku do ceny bdb.

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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Atsakomybės apribojimai

  1. Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.