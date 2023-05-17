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Nutraukta gamyba
TAH4205BL/00
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė
Ant ausų uždedamos
Kompaktiškai sulankstomos
Veikia iki 29 val.
Šiose ant ausų dedamose ausinėse yra galingi 32 mm neodimio akustiniai garsiakalbiai, iš kurių sklinda aiškus garsas ir sodrūs bosiniai garsai. Jei norite daugiau, tiesiog paspauskite BOSŲ sustiprinimo mygtuką ir akimirksniu pajusite skirtumą.
Klausysitės iki 29 val. įkrovę 2 val. per USB-C. Jei pradeda trūkti energijos, greitai įkrovę per 15 min. muzikos klausysitės dar 4 val.
Šios ant ausų dedamos ausinės su paminkštinta galvos juosta gali būti dekoruotos stilingomis matinėmis spalvomis. Jos tokios lengvos, kad beveik jų nejusite. Ant minkštų ausų gaubtelių aiškiai pažymėta, kuriai ausiai – kairei ar dešine – jie skirti, ir juos galima pakreipti patogiu kampu.
4.0
iš 5
25
Atsiliepimai
NeldaceB
17/05/2023
Latvija
Labas austiņas
Iegādājāmies visai ģimenei, katram savas. Forši ka dažādās krāsās katrs atpazīst savējās. Skaņa laba, baterija tur pietiekoši. Basa režīmā skaņa vēl izteiktāka. Nenospiež ausis, bet turas stingri.
Argumentai už
Laba skaņas kvalitāte.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Aiga
30/03/2022
Latvija
Austiņas
Viegli savienot ar datoru. Baterija arī tur labi. Ausis nespiež.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH4205BK Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas
Kryniu
28/09/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Super produkt
Jakość dźwięku i wykonania w stosunku do ceny bdb.
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.