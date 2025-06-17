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Gali būti
Lengvos ant ausų dedamos ausinės
Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai
Veikia iki 55 val.
Aiškūs skambučiai
Šios ausinės pritaikytos kasdieniam patogumui. Paminkštinta galvos juosta tokia lengva, kad jos praktiškai nejausite, o minkštus ausų gaubtelius galima pakreipti kampu, kad jie puikiai priglustų. Kiekvienas ausų gaubtelis paminkštintas „memory“ medžiaga, tad kuo ilgiau dėvite ausines, tuo labiau jos jums patinka.
32 mm garsiakalbiai skleidžia puikų garsą, o ant ausų dedamos ausinės pasižymi tinkama pasyvia triukšmo izoliacija. Jei jums patinka žemieji dažniai, įjunkite „Dynamic Bass“ funkciją „Philips“ ausinių programėlėje ir galėsite mėgautis visa mėgstamų melodijų galia, net klausydamiesi tyliai.
Šios belaidės ausinės veikia iki 55 val., tad perklausysite daugybę grojaraščių. Jas visiškai įkrausite per 2 val. naudodami USB-C jungtį arba greitai įkrausite per 15 min. ir galios pakaks dar 2 valandoms muzikos.
4.9
iš 5
9
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
RudeLisi
17/06/2025
Polska
Najlepsze słuchawki, jakie miałam
Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.
Argumentai už
świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
23/05/2025
Polska
Ten produkt jest zajebisty
Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Artsiom21
05/11/2024
Polska
Philips TAH4209BL/00
Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe